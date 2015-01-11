2021-03-19YEKT14:00:00 | Губерния В Челябинской области продолжают работу Школы приемного родителя Мария Алексенко.«Большое спасибо специалистам Службы сопровождения за знания, которыми они делятся с нами. Здесь мы получаем ответы на многие волнующие нас вопросы», — поделились своими впечатлениями будущие родители Владимир и Елена.«Благодаря таким занятиям потенциальные приемные родители получают необходимые навыки и учатся на практике становиться мамой и папой. Это поможет им в дальнейшем справиться с трудностями при адаптации ребенка в семье», — отметила заместитель директора миасского центра помощи детям «Радуга» Екатерина Ковина.К слову, в Чебаркуле также проходят занятия в Школе приемного родителя. Сегодня состоялся выпускной: свидетельство получили 8 человек.«По итогам курса все обучающиеся сдали экзамены, в ходе которого подробно были разобраны этапы усыновления и адаптации ребенка в семье, — рассказала директор чебаркульского центра помощи детям и руководитель Школы приемного родителя в Чебаркуле, Ирина Сопина. — Даже после успешного прохождения образовательной программы потенциальные усыновители всегда могут воспользоваться индивидуальными консультациями специалистов отделения сопровождающих семей».Помимо тестовых заданий кандидаты в приемные родители прошли психолого-педагогическую диагностику готовности принять ребенка в семью, выданы психологические заключения.«У нас с мужем есть родной взрослый сын, ему уже 19 лет и он живет отдельно, у нас хорошие отношения, но, если бы мы прошли обучение в Школе раньше, то немного изменили бы подход к его воспитанию. Мысли о том, чтобы взять в семью ребенка, у нас появилась давно, это решение поддержали и наши родители и сын. Дом большой, есть возможность и ресурсы, чтобы усыновить ребенка, возможно, даже двух», — рассказала будущая приемная мама, Оксана. Вместе с ней обучение прошел и ее супруг – Антон. Сегодня они успешно сдали экзамен.Отметим, в Челябинской области проживают более 12 тысяч детей, лишенных родительского попечения, в том числе почти десять с половиной детей проживают в приемных семьях и под опекой.Напомним, вся информация по теме усыновления и опеки содержится на сайте министерства социальных отношений Челябинской области «Стань моей семьей» В муниципальных районах и городских округах области продолжают открываться Школы приемных родителей. В настоящее время функционирует 27 таких школ. Здесь проходят обучение южноуральцы, желающие принять ребенка на воспитание в семью.В 2020 году Школу приемного родителя окончили 854 человека, из них приняли детей на воспитание — 367 южноуральцев.Так, не первый год Служба сопровождения замещающих семей, действующая при центре помощи детям «Радуга» Миасса обучает граждан, которые готовы принять в свою семью детей, оставшихся без попечения родителей. Особый интерес в учебной программе вызывают практические занятия: знакомство и взаимодействие с детьми. Первое в этом году занятие в качестве совместной работы потенциальных родителей с детьми прошло в формате кулинарного мастер-класса.«Взрослые принесли с собой заготовки тортов, блины и разнообразные начинки. В процессе совместной работы дети почувствовали себя настоящими поварами – они с огромным удовольствием украшали торты и придумывали эксклюзивные начинки для блинов. После успешной кулинарной деятельности все участники в дружной и уютной обстановке попили чай с гастрономическими творениями собственного приготовления и поучаствовали в игре «Фанты», где каждый участник смог проявить себя», — рассказала социальный педагог миасского центра помощи детям «Радуга».«Большое спасибо специалистам Службы сопровождения за знания, которыми они делятся с нами. Здесь мы получаем ответы на многие волнующие нас вопросы», — поделились своими впечатлениями будущие родители.«Благодаря таким занятиям потенциальные приемные родители получают необходимые навыки и учатся на практике становиться мамой и папой. Это поможет им в дальнейшем справиться с трудностями при адаптации ребенка в семье», — отметила заместитель директора миасского центра помощи детям «Радуга».К слову, в Чебаркуле также проходят занятия в Школе приемного родителя. Сегодня состоялся выпускной: свидетельство получили 8 человек.«По итогам курса все обучающиеся сдали экзамены, в ходе которого подробно были разобраны этапы усыновления и адаптации ребенка в семье, — рассказала директор чебаркульского центра помощи детям и руководитель Школы приемного родителя в Чебаркуле,. — Даже после успешного прохождения образовательной программы потенциальные усыновители всегда могут воспользоваться индивидуальными консультациями специалистов отделения сопровождающих семей».Помимо тестовых заданий кандидаты в приемные родители прошли психолого-педагогическую диагностику готовности принять ребенка в семью, выданы психологические заключения.«У нас с мужем есть родной взрослый сын, ему уже 19 лет и он живет отдельно, у нас хорошие отношения, но, если бы мы прошли обучение в Школе раньше, то немного изменили бы подход к его воспитанию. Мысли о том, чтобы взять в семью ребенка, у нас появилась давно, это решение поддержали и наши родители и сын. Дом большой, есть возможность и ресурсы, чтобы усыновить ребенка, возможно, даже двух», — рассказала будущая приемная мама, Оксана. Вместе с ней обучение прошел и ее супруг – Антон. Сегодня они успешно сдали экзамен.Отметим, в Челябинской области проживают более 12 тысяч детей, лишенных родительского попечения, в том числе почти десять с половиной детей проживают в приемных семьях и под опекой.Напомним, вся информация по теме усыновления и опеки содержится на сайте министерства социальных отношений Челябинской области «Стань моей семьей» http://minsocdeti.ru/ . Здесь же можно познакомиться с анкетами ребят, которые мечтают обрести семью. AzAzA 2021-03-19YEKT14:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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