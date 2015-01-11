» «Уральские авиалинии» предоставят бесплатные перелеты ветеранам войны

Авиакомпания «Уральские авиалинии» в честь предстоящего Дня Победы предоставит участникам и инвалидам Великой Отечественной Войны бесплатные авиабилеты на регулярные рейсы по России.

«Эта акция проводится ежегодно, за исключением прошлого “карантинного” года и уже стала доброй традицией, поводом еще раз выразить благодарность и признательность всем, кто защищал Родину от фашистских захватчиков. Мы рады подарить ветеранам войны возможность повидать своих боевых товарищей, близких друзей и родственников», – отметил гендиректор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов.

Билеты со 100-процентной скидкой будут доступны для ветеранов с 1 апреля по 12 мая. Один сопровождающий получит билет за 90% стоимости. Осуществить перелет можно будет с 3 по 12 мая.

Билеты можно оформить в авиакассах при предъявлении удостоверения, подтверждающего статус участника или инвалида Великой Отечественной войны.

https://dostup1.ru/society/Uralskie-avialinii-predostavyat-besplatnye-aviaperelety-veteranam-voyny_135346.html