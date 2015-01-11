2021-03-22YEKT10:00:00 | Губерния Предложение регионального минпрома обнулить налоги для инновационных предприятий одобрили профильные комитеты Заксобрания Источник: пресс-служба Законодательного Собрания Челябинской области









Комитеты Законодательного Собрания Челябинской области по промышленной политике и по бюджету и налогам одобрили изменения в законы о налогах. Речь идет об обнулении налогов на имущество и прибыль для промышленных предприятий Челябинской области, заключивших специальные инвестиционные контракты (СПИК) в соответствии с новыми требованиями Федерального закона «О промышленной политике», то есть о предприятиях, разрабатывающих инновационные технологии, сообщает минпром.Поправки внес в ЗСО губернатор Челябинской области Алексей Текслер. По его поручению их разработали в региональном министерстве промышленности, новых технологий и природных ресурсов.«Законопроектами установлено снижение налоговых ставок до 0% - по налогу на имущество и прибыль для организаций, заключивших СПИК в целях разработки новых современных технологий и внедрения их в серийное производство, и до 13,5% - по налогу на прибыль для организаций, которые по специнвестконтракту обязуются освоить новые технологии для производства промышленной продукции. Налоговые льготы станут стимулом нашим предприятиям к заключению новых специальных инвестиционных контрактов. Их реализация будет способствовать внедрению новейших научных достижений в производственный процесс промышленных предприятий Челябинской области, их созданию и модернизации», - комментирует председатель комитета по бюджету и налогам Александр Лазарев.Специальный инвестконтракт (СПИК)– четырехстороннее соглашение между инвестором, Российской Федерацией, регионом и муниципальным образованием. В нем фиксируются обязательства властей по налоговым льготам. Компания должна в предусмотренный соглашением срок создать или модернизировать производство промышленной продукции, а органы исполнительной власти и местного самоуправления обязуются обеспечить стабильность условий ведения хозяйственной деятельности для инвестора и применять меры стимулирования деятельности в сфере промышленности. При предусмотренных инвестициях до 50 млрд рублей СПИК заключается на срок до 15 лет. Если инвестор готов вложить более 50 млрд рублей, контракт действует в течение 20 лет.«В случае заключения новых СПИК с промышленными предприятиями на этих условиях экономика области получит новую налогооблагаемую базу, серьезные дополнительные отчисления в бюджеты всех уровней ине одиндесяток новых рабочих мест.Принятие этих инициатив усовершенствует механизм СПИК для максимального обеспечения конкуренции в процессе его реализации. Это позволит расширить применение мер господдержки промышленных предприятий, заключивших СПИК, увеличит количество финансовых инструментов поддержки промышленного сектора, а также будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности Челябинской области для привлечения долгосрочных негосударственных инвестиций в высокотехнологичные проекты», - уверен и.о. министра промышленности Челябинской области Михаил Кнауб.Заключение новых специальных инвестиционных контрактов будет способствовать достижению таких стратегических целей, как:– создание условий для роста числа предприятий и объемов производства высокотехнологичной и инновационной продукции;– модернизация действующих предприятий Челябинской области;– привлечение инвестиций в экономику региона.Депутаты комитетов одобрили проекты законов «О внесении изменений в Закон Челябинской области «О снижении налоговой ставки на прибыль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков» и «О внесении изменения в статью 3 Закона Челябинской области «О налоге на имущество организаций» и рекомендовали депутатам Законодательного Собрания принять их в первом и третьем чтениях, исключая процедуру второго чтения.К рассмотрению законопроектов депутаты вернутся на ближайшем заседании Законодательного Собрания 25 марта. Источник: пресс-служба Законодательного Собрания Челябинской областиКомитеты Законодательного Собрания Челябинской области по промышленной политике и по бюджету и налогам одобрили изменения в законы о налогах. Речь идет об обнулении налогов на имущество и прибыль для промышленных предприятий Челябинской области, заключивших специальные инвестиционные контракты (СПИК) в соответствии с новыми требованиями Федерального закона «О промышленной политике», то есть о предприятиях, разрабатывающих инновационные технологии, сообщает минпром.Поправки внес в ЗСО губернатор Челябинской области. По его поручению их разработали в региональном министерстве промышленности, новых технологий и природных ресурсов.«Законопроектами установлено снижение налоговых ставок до 0% - по налогу на имущество и прибыль для организаций, заключивших СПИК в целях разработки новых современных технологий и внедрения их в серийное производство, и до 13,5% - по налогу на прибыль для организаций, которые по специнвестконтракту обязуются освоить новые технологии для производства промышленной продукции. Налоговые льготы станут стимулом нашим предприятиям к заключению новых специальных инвестиционных контрактов. Их реализация будет способствовать внедрению новейших научных достижений в производственный процесс промышленных предприятий Челябинской области, их созданию и модернизации», - комментирует председатель комитета по бюджету и налогам.Специальный инвестконтракт (СПИК)– четырехстороннее соглашение между инвестором, Российской Федерацией, регионом и муниципальным образованием. В нем фиксируются обязательства властей по налоговым льготам. Компания должна в предусмотренный соглашением срок создать или модернизировать производство промышленной продукции, а органы исполнительной власти и местного самоуправления обязуются обеспечить стабильность условий ведения хозяйственной деятельности для инвестора и применять меры стимулирования деятельности в сфере промышленности. При предусмотренных инвестициях до 50 млрд рублей СПИК заключается на срок до 15 лет. Если инвестор готов вложить более 50 млрд рублей, контракт действует в течение 20 лет.«В случае заключения новых СПИК с промышленными предприятиями на этих условиях экономика области получит новую налогооблагаемую базу, серьезные дополнительные отчисления в бюджеты всех уровней ине одиндесяток новых рабочих мест.Принятие этих инициатив усовершенствует механизм СПИК для максимального обеспечения конкуренции в процессе его реализации. Это позволит расширить применение мер господдержки промышленных предприятий, заключивших СПИК, увеличит количество финансовых инструментов поддержки промышленного сектора, а также будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности Челябинской области для привлечения долгосрочных негосударственных инвестиций в высокотехнологичные проекты», - уверен и.о. министра промышленности Челябинской области.Заключение новых специальных инвестиционных контрактов будет способствовать достижению таких стратегических целей, как:– создание условий для роста числа предприятий и объемов производства высокотехнологичной и инновационной продукции;– модернизация действующих предприятий Челябинской области;– привлечение инвестиций в экономику региона.Депутаты комитетов одобрили проекты законов «О внесении изменений в Закон Челябинской области «О снижении налоговой ставки на прибыль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков» и «О внесении изменения в статью 3 Закона Челябинской области «О налоге на имущество организаций» и рекомендовали депутатам Законодательного Собрания принять их в первом и третьем чтениях, исключая процедуру второго чтения.К рассмотрению законопроектов депутаты вернутся на ближайшем заседании Законодательного Собрания 25 марта. AzAzA 2021-03-22YEKT10:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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