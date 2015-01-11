Южноуральцы прошли обучение в окружной школе руководителей штабов студенческих отрядов

Окружная школа руководителей штабов студенческих отрядов прошла с 19 по 21 марта в физкультурно-оздоровительном комплексе «Гагаринский» Екатеринбурга. Участниками образовательной программы стали 130 студентов уральских вузов и ссузов, в том числе из Челябинской области, сообщает пресс-службы Челябинского областного студотряда.ОШК – ежегодное мероприятие студенческих отрядов. Все молодые руководители проходят через это обучение. За короткий срок активисты узнают основы управления, работы в команде и организации мероприятий.Активисты изучили документацию Российских студенческих отрядов, вопросы охраны труда и организации деятельности вузовского штаба. Также в рамках обучения слушатели разбились на три команды и провели тренинги для развития навыков командной работы – построение конструкции из крупного лего-конструктора и сборку машины Голдберга.«Это была моя первая и, надеюсь, что далеко не последняя окружная школа. Выражаю огромную благодарность организаторам и всем людям, сопричастным этому мероприятию. Школа поразила своей легкостью, атмосферой, в которой, работая, отдыхаешь. В первую очередь, ОШК предоставило всем участникам самое ценное – новые знакомства. Я теперь могу с уверенностью сказать, что в Уральском федеральном самые инициативные, горящие идеей бойцы. Эта школа была нужна мне больше для повторного осознания, что работы много, планов много, остается воплотить все свои желания в жизнь», – комментирует участница образовательного мероприятия, комиссар штаба студенческих отрядов МГТУЛира Кагарманова.В последний день молодые руководители написали итоговый тест по итогам образовательной программы и получили сертификаты о прохождении школы.Организаторами мероприятия выступили Окружной штаб Уральского федерального округа и Свердловское региональное отделение Молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды».
Источник: ЧОСО