Ко вторнику на Южном Урале температура опустится до –20

В Челябинской области пока рано говорить о наступлении погодной весны – по ночам в регионе ожидаются понижения температуры до минус 10 градусов и ниже.

В ночь на вторник, 23 марта, синоптики прогнозируют от минус 11 до минус 16 градусов, в низинах – до минус 20. И только на крайнем западе и в северо-западных районах температура не опустится ниже минус 7. В следующие ночи, вплоть до 25 марта, ожидается в пределах минус 4 – минус 10 градусов вне зависимости от особенностей рельефа.

Днем во вторник температура будет колебаться в пределах от минус 2 до плюс трех, а далее прогнозируется постепенное повышение температуры – от нуля до плюс 5 в среду, и от плюс 3 до плюс 8 в четверг.

Все дни будет облачно с прояснениями, во вторник и среду местами возможен небольшой снег.

Осадки в виде снега на Южном Урале ожидаются вплоть до начала апреля. Об этом на аппаратном совещании заявила глава Челябинска Наталья Котова. Она призвала дорожников поскорее вывезти весь снег из города и опубликовать график этих работ для всеобщего ознакомления.

https://dostup1.ru/society/Ko-vtorniku-na-Yuzhnom-Urale-temperatura-opustitsya-do-20_135416.html