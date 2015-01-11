На «Егозе» прошли тренировочные сборы по горным лыжам среди ветеранов и любителей

21 марта на Горнолыжном комплексе Егоза / Кыштым прошли тренировочные сборы по горным лыжам среди ветеранов и любителей, посвященные памяти основателя ГЛК «Егоза» - Морозова Сергея Александровича.
Они прошли в дисциплине слалом и собрали участников со всей области.
Среди женщин первой стала Ирина Ветлосемина, среди мужчин в своих возрастных категориях: Скворцов Александр из Екатеринбурга, Лыткин Сергей из Озёрска, Русаков Юрий из Миасса, Ширяев Алексей из Челябинска и Марченко Георгий из Озёрска.