Челябинец завоевал золото и серебро на чемпионате мира по спортивному туризму

Спортсмен из Челябинска Расуль Фаезов завоевал две медали на прошедшем в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл) чемпионате мира по спортивному туризму на лыжных дистанциях, сообщает минспорт.В первый день соревнований прошли состязания в личном зачете. В спринте Расуль Фаезов в равной борьбе уступил хозяину соревнований Рустаму Урдякову, проиграв ему всего 8 секунд. Таким образом, наш земляк стал обладателем серебряной медали.На следующий день состоялись командные соревнования – смешанная эстафета. В состав сборной России были включены Ксения Мубаракшина, Екатерина Николаева (обе – Республика Марий Эл), Владислав Безносиков (Республика Коми) и Расуль Фаезов (Челябинская область). Наша команда одержала безоговорочную победу, намного опередив ближайших преследователей, и завоевала золотые медали.Отметим, что для Расуля Фаезова это не первый успех на международных соревнованиях. Год назад он уже становился чемпионом мира. Кроме того, в его активе победы на чемпионатах и Кубках России.
Источник: пресс-служба минспорта Челябинской области