В Челябинской области выберут Мисс и Мистера студенческих отрядов

С 25 по 28 марта состоится очный этап конкурса «Мисс и Мистер Челябинского областного студенческого отряда 2021». Молодым людям предстоит показать свои творческие, спортивные и интеллектуальные способности, сообщает пресс-служба ЧОСО.В финале за победу будут бороться 10 девушек и 10 юношей – все они представляют свои студенческие отряды. Итоговый концерт с дефиле и творческими номерами состоится 28 марта, в 17:00, в актовом зале главного корпуса Челябинского государственного университета.Участников ожидает насыщенная программа подготовки к финальному шоу: постановка и репетиция общего танца, дефиле и визиток конкурсантов. Также состоятся мастер-классы по позированию, мобильной фотосъемке, развитию креативности. Запланировано проведение квеста и турнира по волейболу на песке.Напомним, конкурс «Мисс и мистер ЧОСО» проходит с 2019 года. Молодежь показывает свои таланты, грацию, интеллектуальные способности и красоту. Победители получают шанс показать себя на всероссийском конкурсе «Мисс и мистер Российских студенческих отрядов».Организаторами мероприятия являются Челябинское региональное отделение МООО «РСО», ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет», Управление по воспитательной работе и профком студентов ЧелГУ, а также штаб студенческих отрядов ЧелГУ.
Источник: ЧОСО