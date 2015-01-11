2021-03-23YEKT13:00:00 | Губерния Промышленники Южного Урала презентуют свои возможности на международной выставке «ИННОПРОМ» в Узбекистане Источник: Фото из открытых источников









Предприятия Челябинской области примут участие в Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Большая промышленная неделя в Узбекистане». Выставка пройдет с 5 по 7 апреля 2021 года в Ташкенте и соберет первых лиц профильных министерств РФ и Узбекистана, глав регионов, руководителей крупных энергетических, машиностроительных, металлургических, химических и медицинских компаний целого ряда стран, сообщает региональный минпром.В состав южноуральской делегации вошли руководители крупных промышленных предприятий региона, представляющих на выставке свою продукцию, а также представители правительства и Законодательного Собрания Челябинской области.«ИННОПРОМ» в Узбекистане поможет российским промышленным предприятиям, в том числе и южноуральским, расширить сотрудничество со странами Центральной Азии, определить новые точки развития, установить и укрепить бизнес-контакты, а возможно, и создать совместные производства. Также выставка, безусловно, станет важной площадкой для выстраивания эффективного взаимодействия с органами власти, отраслевыми министерствами и энергосистемами», - уверен заместитель губернатора Челябинской области Егор Ковальчук.На стенде Челябинской области свою продукцию представят такие предприятия, как:



ООО «НПП Технология» - производство и поставка модификаторов для чугуна и стали и оборудования для этих процессов;







ООО НПП «Челябинский инструментальный завод» - производство измерительного и слесарно-монтажного инструмента, калибров промышленного назначения и т.п.;







ООО «ЭлМетро-Инжиниринг» - проектирование промышленных измерительных приборов, производство электронных преобразователей для интеллектуальных датчиков давления и температуры, расходомеров, уровнемеров, функциональной аппаратуры;







ООО «Равани-Рус» - производство кранов, шаровых кранов для перекрытия рабочей среды в трубопроводах, поворотно-дисковых затворов;







ООО «Уралэнергоресурс» - производство современных анкерных крепей и нестандартного горно-шахтного оборудования;







ООО «Алсо» - производство стальных шаровых кранов и отводов для систем теплоснабжения, газопотребления и газораспределения, а также для монтажа на трубопроводах, транспортирующих нефтепродукты, СУГ и другие жидкие и газообразные среды;







ООО «Уральская Металлообрабатываюшая Компания» - производство труб, ленты и профилей.



Кроме того, в выставке также участвуют Трубная металлургическая компания и Магнитогорский металлургический комбинат. Южноуральский арматурно-изоляторный завод (входит в «Глобал Инсулэйтор Групп») представит свою продукцию, адаптированную под потребности центральноазитских республик, на объединенном стенде Министерства промышленности и торговли РФ.«Глобал Инсулэйтор Групп» планирует подписать в Ташкенте соглашение о совместном производстве с «Национальными электрическими сетями» Узбекистана. Международный проект, предполагающий локализацию производства четырех ключевых типов изоляторов, создание службы по контролю надежной работы воздушных линий электропередач и проведение НИОКР, в перспективе обеспечит нужды всей Центральной Азии конкурентоспособными по цене и качеству изоляторами для линий электропередач и подстанций. Так, ЮУАИЗ, входящий в состав нашего холдинга, представит на выставке новый вид изоляторов с пониженными радиопомехами, уникальную разработку - фарфоровый изолятор с увеличенной до 480 мм длиной пути утечки, стеклянные изоляторы с гидрофобным покрытием», - говорит первый вице-президент холдинга «Глобал Инсулэйтор Групп» Жан Мезенцев.Программа «Большой промышленной недели в Узбекистане»включает не только осмотр экспозиции выставки «ИННОПРОМ», но и экскурсии на предприятия республики, обмен опытом и обсуждение вариантов эффективного двустороннего сотрудничества, например, участия производителей Челябинской области в строительстве в Узбекистане автомобильного завода под брендом Hyundai. А главная пленарная сессия «Мировое промышленное производство в поисках драйверов роста» будет посвящена стратегиям развития промышленности, особенностям международной кооперации и восстановлению торгово-экономических связей России и Узбекистана.Справочно:В рамках выставки «ИННОПРОМ-2021» в Узбекистане свою продукцию продемонстрируют более 100 экспонентов из России, Узбекистана, Китая, Германии, Кореи, Италии, Японии, Турции, Франции, стран ЕАЭС и Центральной Азии, представители крупнейших компаний, а также средний и малый бизнес. Ожидается более 8 тысяч участников, в том числе представители органов государственной власти и профессиональные байеры из стран Центральной Азии: Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Афганистана и Пакистана.Разделы выставки:



Машиностроение







Металлургия







Энергетика







Химия







Фармацевтическая и медицинская продукция Источник: Фото из открытых источниковПредприятия Челябинской области примут участие в Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Большая промышленная неделя в Узбекистане». Выставка пройдет с 5 по 7 апреля 2021 года в Ташкенте и соберет первых лиц профильных министерств РФ и Узбекистана, глав регионов, руководителей крупных энергетических, машиностроительных, металлургических, химических и медицинских компаний целого ряда стран, сообщает региональный минпром.В состав южноуральской делегации вошли руководители крупных промышленных предприятий региона, представляющих на выставке свою продукцию, а также представители правительства и Законодательного Собрания Челябинской области.«ИННОПРОМ» в Узбекистане поможет российским промышленным предприятиям, в том числе и южноуральским, расширить сотрудничество со странами Центральной Азии, определить новые точки развития, установить и укрепить бизнес-контакты, а возможно, и создать совместные производства. Также выставка, безусловно, станет важной площадкой для выстраивания эффективного взаимодействия с органами власти, отраслевыми министерствами и энергосистемами», - уверен заместитель губернатора Челябинской области.На стенде Челябинской области свою продукцию представят такие предприятия, как:- производство и поставка модификаторов для чугуна и стали и оборудования для этих процессов;- производство измерительного и слесарно-монтажного инструмента, калибров промышленного назначения и т.п.;- проектирование промышленных измерительных приборов, производство электронных преобразователей для интеллектуальных датчиков давления и температуры, расходомеров, уровнемеров, функциональной аппаратуры;- производство кранов, шаровых кранов для перекрытия рабочей среды в трубопроводах, поворотно-дисковых затворов;- производство современных анкерных крепей и нестандартного горно-шахтного оборудования;- производство стальных шаровых кранов и отводов для систем теплоснабжения, газопотребления и газораспределения, а также для монтажа на трубопроводах, транспортирующих нефтепродукты, СУГ и другие жидкие и газообразные среды;- производство труб, ленты и профилей.Кроме того, в выставке также участвуют Трубная металлургическая компания и Магнитогорский металлургический комбинат. Южноуральский арматурно-изоляторный завод (входит в «Глобал Инсулэйтор Групп») представит свою продукцию, адаптированную под потребности центральноазитских республик, на объединенном стенде Министерства промышленности и торговли РФ.«Глобал Инсулэйтор Групп» планирует подписать в Ташкенте соглашение о совместном производстве с «Национальными электрическими сетями» Узбекистана. Международный проект, предполагающий локализацию производства четырех ключевых типов изоляторов, создание службы по контролю надежной работы воздушных линий электропередач и проведение НИОКР, в перспективе обеспечит нужды всей Центральной Азии конкурентоспособными по цене и качеству изоляторами для линий электропередач и подстанций. Так, ЮУАИЗ, входящий в состав нашего холдинга, представит на выставке новый вид изоляторов с пониженными радиопомехами, уникальную разработку - фарфоровый изолятор с увеличенной до 480 мм длиной пути утечки, стеклянные изоляторы с гидрофобным покрытием», - говорит первый вице-президент холдинга «Глобал Инсулэйтор Групп».Программа «Большой промышленной недели в Узбекистане»включает не только осмотр экспозиции выставки «ИННОПРОМ», но и экскурсии на предприятия республики, обмен опытом и обсуждение вариантов эффективного двустороннего сотрудничества, например, участия производителей Челябинской области в строительстве в Узбекистане автомобильного завода под брендом Hyundai. А главная пленарная сессия «Мировое промышленное производство в поисках драйверов роста» будет посвящена стратегиям развития промышленности, особенностям международной кооперации и восстановлению торгово-экономических связей России и Узбекистана.Справочно:В рамках выставки «ИННОПРОМ-2021» в Узбекистане свою продукцию продемонстрируют более 100 экспонентов из России, Узбекистана, Китая, Германии, Кореи, Италии, Японии, Турции, Франции, стран ЕАЭС и Центральной Азии, представители крупнейших компаний, а также средний и малый бизнес. Ожидается более 8 тысяч участников, в том числе представители органов государственной власти и профессиональные байеры из стран Центральной Азии: Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Афганистана и Пакистана.Разделы выставки:МашиностроениеМеталлургияЭнергетикаХимияФармацевтическая и медицинская продукция AzAzA 2021-03-23YEKT13:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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