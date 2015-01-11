» В Челябинской области прогнозируют дождь, мокрый снег и гололедицу

Синоптики составили прогноз погоды в Челябинской области на среду, 24 марта.

Предстоящей ночью столбики термометров покажут минус 3-8, при прояснении похолодает до 10-15 градусов. Днем воздух прогреется до +5. Будет облачно с прояснениями, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, в отдельных районах гололедные явления. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

По прогнозам Лаборатории рентгеновской астрономии солнца ФИАН, ночью ожидаются геомагнитные возмущения до четырех баллов по 10-бальной шкале.

https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskoy-oblasti-prognoziruyut-dozhd-mokryy-sneg-i-gololeditsu_135454.html