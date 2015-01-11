2021-03-24YEKT05:00:00 | Губерния Более полутора тысяч южноуральцев посетили онлайн-платформу «Детидома» в первые дни школьных каникул Источник: пресс-служба мининформа Челябинской области









К началу школьных каникул министерство информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области обновило онлайн-платформу «ДЕТИДОМА». О том, какие активности ожидают школьников на платформе и какие ресурсы вызвали интерес пользователей в первые дни работы обновленного ресурса, команда проекта рассказала накануне в пресс-центре «Гранада Пресс». Среди главных весенних нововведений — обновленный дизайн и контент. «С 19 марта портал посетили свыше 1,5 тысяч человек, это дети и их родители — прокомментировала заместитель министра информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Екатерина Давыдова. — Среди самых популярных ресурсов — сайт «Играемся» для детей от трех лет, сайт «Поделки для детей» с различными мастер-классами, а также благотворительный проект МТС «Поколение М». В ТОП-10 лидеров вошла также онлайн-экскурсия по Аркаиму».Как пояснил директор МТС в Челябинской области Андрей Березной, «Поколение М» — это одновременно творческий и благотворительный проект. «В его рамках дети обучаются мастерству у именитых наставников, участвуют в конкурсах и получают возможность пройти стажировку в Москве. Любое действие пользователей на сайте «Поколение М» засчитывается и в конце года «переводится» в реальные деньги, которые перечисляются на лечение тяжелобольных детей», - уточнил представитель компании.Он добавил, что активные участники проекта «Поколения М» есть и среди южноуральцев.Администратор «Точки кипения Челябинск» Татьяна Ильина ознакомила журналистов с обновленным порталом и показала доступные курсы. Начальник отдела популяризации культурного наследия Государственного историко-культурного заповедника «Аркаим» Антон Бубнов показал, как выглядит виртуальный тур по Аркаиму, и рассказал, чем он может быть интересен и полезен школьникам. Специалист по связям с общественностью Челябинского государственного музея изобразительных искусств Вера Петрова объяснила, как работает интерактивный гид «Подписание Акта о безоговорочной капитуляции Германии», и дала рекомендации, как его можно использовать в рамках изучения истории и искусства.Подводя итог, Екатерина Давыдова добавила, что портал «ДЕТИДОМА» позволит юным южноуральцам и их родителям найти новые интересные занятия на время весенних каникул. Следующее обновление онлайн-платформы произойдет летом. Создатели ресурса планируют включить в число онлайн-активностей спортивные занятия на открытом воздухе, а также литературные произведения, которые входят в школьную программу.Посмотреть видеозапись пресс-конференции можно по Источник: пресс-служба мининформа Челябинской областиК началу школьных каникул министерство информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области обновило онлайн-платформу «ДЕТИДОМА». О том, какие активности ожидают школьников на платформе и какие ресурсы вызвали интерес пользователей в первые дни работы обновленного ресурса, команда проекта рассказала накануне в пресс-центре «Гранада Пресс». Среди главных весенних нововведений — обновленный дизайн и контент. «С 19 марта портал посетили свыше 1,5 тысяч человек, это дети и их родители — прокомментировала заместитель министра информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области. — Среди самых популярных ресурсов — сайт «Играемся» для детей от трех лет, сайт «Поделки для детей» с различными мастер-классами, а также благотворительный проект МТС «Поколение М». В ТОП-10 лидеров вошла также онлайн-экскурсия по Аркаиму».Как пояснил директор МТС в Челябинской области, «Поколение М» — это одновременно творческий и благотворительный проект. «В его рамках дети обучаются мастерству у именитых наставников, участвуют в конкурсах и получают возможность пройти стажировку в Москве. Любое действие пользователей на сайте «Поколение М» засчитывается и в конце года «переводится» в реальные деньги, которые перечисляются на лечение тяжелобольных детей», - уточнил представитель компании.Он добавил, что активные участники проекта «Поколения М» есть и среди южноуральцев.Администратор «Точки кипения Челябинск»ознакомила журналистов с обновленным порталом и показала доступные курсы. Начальник отдела популяризации культурного наследия Государственного историко-культурного заповедника «Аркаим»показал, как выглядит виртуальный тур по Аркаиму, и рассказал, чем он может быть интересен и полезен школьникам. Специалист по связям с общественностью Челябинского государственного музея изобразительных искусствобъяснила, как работает интерактивный гид «Подписание Акта о безоговорочной капитуляции Германии», и дала рекомендации, как его можно использовать в рамках изучения истории и искусства.Подводя итог, Екатерина Давыдова добавила, что портал «ДЕТИДОМА» позволит юным южноуральцам и их родителям найти новые интересные занятия на время весенних каникул. Следующее обновление онлайн-платформы произойдет летом. Создатели ресурса планируют включить в число онлайн-активностей спортивные занятия на открытом воздухе, а также литературные произведения, которые входят в школьную программу.Посмотреть видеозапись пресс-конференции можно по ссылке AzAzA 2021-03-24YEKT05:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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