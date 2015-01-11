О заседании муниципальной конкурсной комиссии по инициативному бюджетированию

Заседание муниципальной конкурсной комиссии для проведения конкурсного отбора инициативных проектов состоится 26 марта 2021 года, в 14:30 в актовом зале Собрания депутатов Озерского городского округа по адресу: г.Озерск, пр. Ленина, д. 30а.

Инициаторы проектов (представитель инициативной группы) вправе присутствовать на заседании комиссии и изложить свою позицию по представленному проекту в форме выступления продолжительностью не более трех минут.

По вопросам участия в заседании комиссии обращайтесь в Управление экономики администрации Озерского городского округа (контактное лицо: Евсеева Ольга Михайловна, телефон 2-44-87).

Внимание! Заседание проводится с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания, в соответствии с распоряжением Правительства Челябинской области от 18.03.2020 № 146-рп.

Информация Управления экономики.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/46325/