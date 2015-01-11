» Автомобиль рухнул в городской пруд в Кыштыме

В Кыштыме устанавливаются обстоятельства ДТП, в результате которого автомобиль оказался в городском пруду.

Как сообщает газета «Кыштымский рабочий Онлайн», инцидент произошел ранним утром в среду, 24 марта, по улице Освобождения Урала, неподалеку от центральной городской больницы.

Водитель автомобиля ВАЗ-2114 не справился с управлением и допустил съезд с дороги. Он повредил ограждение моста, вследствие чего автомобиль опрокинулся в водоем.

Отметим, сам рулевой не пострадал: он не только выбрался из машины, но и скрылся с места ДТП.

По факту происшествия проводится административное расследование.

https://dostup1.ru/accident/Avtomobil-ruhnul-v-gorodskoy-prud-v-Kyshtyme_135485.html