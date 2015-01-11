Молодой челябинский биатлонист стал абсолютным победителем крупнейших всероссийских соревнований

Кирилл Климентьев из Челябинска завоевал две золотые и четыре серебряные медали на прошедших в Новосибирске Всероссийских соревнованиях по биатлону «Кубок Анны Богалий». В результате воспитанник СШОР №5 получил «Хрустальный глобус» в категории юношей 13-14 лет, сообщает минспорт.Это не первый успех в карьере перспективного челябинского биатлониста. В 2019 году он также стал абсолютным победителем подобных соревнований, а в нынешнем году ему удалось защитить чемпионский титул. В итоговом рейтинге Кирилл Климентьев набрал 285 баллов, на 43 очка обойдя ближайшего преследователя – Ярослава Кузнецова из Амурской области.«По ходу сезона этапы Кубка проходили в разных городах страны, в Новосибирске состоялись финальные состязания, то есть в них выступили лучшие из лучших. И сам уровень таких соревнований очень высокий, они проводятся по международным правилам. Вдвойне приятно, что наш парень сумел проявить себя, выступить выше всяких похвал. Мы на Кирилла возлагаем большие надежды и стараемся сделать все от нас возможное, чтобы он смог раскрыть свой потенциал в спорте и вырос грамотным, целеустремленным, ответственным и порядочным человеком», - прокомментировал выступление своего сына Максим Климентьев.Отметим, что Кирилл Климентьев занимается в челябинской СШОР №5 по лыжным видам спорта под руководством Александра Медведева, своей бабушки Натальи Николаевны Кальяновой (заслуженного тренера России по биатлону) и мамы Натальи Ивановны Климентьевой.
Источник: пресс-служба минспорта Челябинской области