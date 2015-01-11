Южноуральцы завоевали 17 медалей на первенстве УрФО по лыжному ориентированию в Сургуте

Спортсмены Челябинской области успешно выступили на первенстве УрФО по лыжному ориентированию в Сургуте. Южноуральцы отличились во всех видах соревновательной программы, завоевав 17 наград.Под занавес зимнего сезона из-за санэпидограничений состязания лучших ориентировщиков Уральского федерального округа были перенесены на более поздние сроки. Местом проведения первенства и чемпионата УрФО в этом году стал Сургут.Три дня соревновательной программы окружного первенства на маркированной трассе, классической дистанции и эстафете принесли в копилку южноуральской команды 17 медалей различной пробы. Золотые медали в личном зачете на счету воспитанников областной ДЮСШ Алисы Рахманкуловой и Данила Быкова. Команды спортшколы также стали первыми в эстафетных гонках (Полина Сербина, Варвара Горбунова и Алиса Рахманкулова, а также – Данила Быков, Максим Михалев и Артемий Дорма). Еще 13 серебряных и бронзовых наград в своих возрастных группах и в различных видах программы завоевали Ольга Евтюхова, Даниил Сафонов, Ирина Рахманкулова, Богдан Пронин, Василина Нурмухаметова, Анна Абакумова, Анастасия Галкина и Александра Филимонова.После первенства УрФО в Сургуте стартовал и чемпионат России. В первый день на удлиненной дистанции (22 км) бронзовым призером стал Артемий Дорма, воспитанник челябинской СШОР №5, Егор Зорин был шестым. Впереди у спортсменов состязания на классической дистанции, эстафетной гонке и марафоне.
Источник: газета "Комсомольская правда - Челябинск"