2021-03-25YEKT08:00:00 | Губерния На развитие рынка газомоторного топлива Челябинской области привлечено порядка 1 млрд рублей федерального финансирования Источник: минэкономразвития Челябинской области









С 2019 года на Южном Урале по инициативе губернатора Алексея Текслера ведется комплексная работа по развитию рынка газомоторного топлива (природного газа – метана). С этого времени и до конца 2023 года финансирование этого направления составит в общей сложности более 1,3 млрд рублей. Из них порядка 1 млрд – средства федерального бюджета, привлеченные в регион по соглашениям с минэнерго России.В целом по стране аналогичная работа ведется еще в 26 регионах. В Уральском федеральном округе в нее включилась только Челябинская область.«Для Челябинской области развитие газомоторного рынка положительно скажется на экологии региона и на благосостоянии граждан и бизнеса. Природный газ, является наиболее экономичным, экологичным и безопасным топливом. Это фактически готовое моторное топливо, поэтому оно гораздо дешевле бензина и дизеля. При этом, согласно классификации МЧС, природный газ относится к самому безопасному классу горючих веществ», – прокомментировал заместитель губернатора Челябинской области Егор Ковальчук в ходе открытого аппаратного совещания регионального минэкономразвития.Челябинская область ежегодно потребляет около 16 млрд кубометров газа. Из них 83% – обеспечение промышленности и электроэнергетики, 10% – коммунально-бытовое потребление. Объем потребления природного газа в качестве моторного топлива составляет около 15 млн кубометров в год – это не более 1%. Чтобы увеличить этот показатель, правительство региона оказывает господдержку по двум направлениям: строительство современной газозаправочной сети и формирование спроса на этот вид топлива.Во-первых, в формате субсидирования затрат регион поддерживает инвесторов, которые строят газовые заправки – порядка 40 млн рублей на один объект, что примерно на треть покрывает расходы на его возведение. В 2019–2020 гг. с такой господдержкой введено в эксплуатацию 3 газозаправочные станции. План на 2021 г. – поддержать строительство 6 заправок, в областном бюджете на эти цели предусмотрено 216 млн рублей. В последующем эти цифры планируется увеличивать.«На сегодня в Челябинской области уже функционирует Наталья Лугачева.Во-вторых, на Южном Урале ведется работа по увеличению доли транспорта, использующего метан в качестве моторного топлива, в том числе в сфере муниципального общественного транспорта и транспорта дорожно-коммунальных служб. Для юридических лиц, использующих автобусы и грузовые автомобили на метане, ставка транспортного налога снижена вдвое. Рассматривается возможность предоставления такой льготы физлицам.Кроме того, продолжается поддержка переоборудования транспортных средств на природный газ. Пункты переоборудования, соответствующие определенным требованиям, уже сейчас могут подать документы в минэкономразвития Челябинской области для включения в специальный реестр. После этого они могут предоставлять своим клиентам скидку в установленном размере и раз в квартал – получать субсидию, покрывающую их затраты на эти скидки.Таким образом, пункты за счет снижения цены получают увеличение числа клиентов и ничего при этом не теряют финансово, а люди и бизнес получают скидку на переоборудование и после экономят на топливе.«В 2020 году у нас был установлен показатель в 175 единиц переоборудованных на газ транспортных средств, мы его перевыполнили и переоборудовали почти 200. Объем выплаченных субсидий составил 14,5 млн руб. В 2021 году план – 1313 единиц, выделено на субсидии 31,8 млн рублей, – сообщила Ирина Акбашева, первый заместитель министра экономического развития Челябинской области. – В текущем году объем господдержки составляет 1/2 от стоимости переоборудования для МСП и граждан, 1/3 – для крупного бизнеса. Дополнительно доступна поддержка ООО «Газпром-газомоторное топливо» в виде топливных карт физлицам или единовременных выплат юрлицам в размере ещё около 30% от стоимости перевода автомобиля на метан».Индивидуальный предприниматель Дмитрий Миллер рассказал, что участие в программе переоборудования помогло ему увеличить число клиентов, обращающихся за переоборудованием на газобаллонное оборудование с возможностью заправки КПГ, по сравнению с предыдущими годами буквально на 100%. Это связано, в том числе, с тем, что стоимость метанового оборудования была большой, но благодаря программе она снизилась.Директор одного из челябинских таксопарков Игорь Ощепков также подчеркивает выгодность перехода на метан. В прошлом году благодаря госпрограмме он получил скидку на переоборудование 20 автомобилей, и в этом году планирует перевести столько же. Уже сейчас, по его словам, переоборудованные автомобили экономят на топливе – затраты уменьшились почти на треть.Консультации по вопросам подключения к программам развития рынка газомоторного топлива в Челябинской области бизнес и инвесторы могут получить, позвонив по тел. (351) 263-95-19 или написав на эл. почту I.Shariev@mineconom74.ru. Источник: минэкономразвития Челябинской областиС 2019 года на Южном Урале по инициативе губернатора Алексея Текслера ведется комплексная работа по развитию рынка газомоторного топлива (природного газа – метана). С этого времени и до конца 2023 года финансирование этого направления составит в общей сложности более 1,3 млрд рублей. Из них порядка 1 млрд – средства федерального бюджета, привлеченные в регион по соглашениям с минэнерго России.В целом по стране аналогичная работа ведется еще в 26 регионах. В Уральском федеральном округе в нее включилась только Челябинская область.«Для Челябинской области развитие газомоторного рынка положительно скажется на экологии региона и на благосостоянии граждан и бизнеса. Природный газ, является наиболее экономичным, экологичным и безопасным топливом. Это фактически готовое моторное топливо, поэтому оно гораздо дешевле бензина и дизеля. При этом, согласно классификации МЧС, природный газ относится к самому безопасному классу горючих веществ», – прокомментировал заместитель губернатора Челябинской областив ходе открытого аппаратного совещания регионального минэкономразвития.Челябинская область ежегодно потребляет около 16 млрд кубометров газа. Из них 83% – обеспечение промышленности и электроэнергетики, 10% – коммунально-бытовое потребление. Объем потребления природного газа в качестве моторного топлива составляет около 15 млн кубометров в год – это не более 1%. Чтобы увеличить этот показатель, правительство региона оказывает господдержку по двум направлениям: строительство современной газозаправочной сети и формирование спроса на этот вид топлива.Во-первых, в формате субсидирования затрат регион поддерживает инвесторов, которые строят газовые заправки – порядка 40 млн рублей на один объект, что примерно на треть покрывает расходы на его возведение. В 2019–2020 гг. с такой господдержкой введено в эксплуатацию 3 газозаправочные станции. План на 2021 г. – поддержать строительство 6 заправок, в областном бюджете на эти цели предусмотрено 216 млн рублей. В последующем эти цифры планируется увеличивать.«На сегодня в Челябинской области уже функционирует 16 станций с возможностью заправки компримированным природным газом (КПГ). Цель до конца 2024 года – создать региональную заправочную инфраструктуру из 54 объектов. Также на Южном Урале действуют уже 4 заправки сжиженным природным газом (СПГ), продолжается строительство еще одной станции в Челябинске. Чтобы дополнительно поддержать инвесторов, в прошлом году принят областной закон, согласно которому земельные участки под строительство газозаправочной инфраструктуры могут выделяться без проведения торгов , если проект будет отвечать установленным критериям масштабности. Сейчас рассматривается две заявки на выделение трех земельных участков в городе Челябинске, еще два инвестора готовят свои заявки на выделение земельных участков в муниципалитетах», – рассказала министр экономического развития Челябинской областиВо-вторых, на Южном Урале ведется работа по увеличению доли транспорта, использующего метан в качестве моторного топлива, в том числе в сфере муниципального общественного транспорта и транспорта дорожно-коммунальных служб. Для юридических лиц, использующих автобусы и грузовые автомобили на метане, ставка транспортного налога снижена вдвое. Рассматривается возможность предоставления такой льготы физлицам.Кроме того, продолжается поддержка переоборудования транспортных средств на природный газ. Пункты переоборудования, соответствующие определенным требованиям, уже сейчас могут подать документы в минэкономразвития Челябинской области для включения в специальный реестр. После этого они могут предоставлять своим клиентам скидку в установленном размере и раз в квартал – получать субсидию, покрывающую их затраты на эти скидки.Таким образом, пункты за счет снижения цены получают увеличение числа клиентов и ничего при этом не теряют финансово, а люди и бизнес получают скидку на переоборудование и после экономят на топливе.«В 2020 году у нас был установлен показатель в 175 единиц переоборудованных на газ транспортных средств, мы его перевыполнили и переоборудовали почти 200. Объем выплаченных субсидий составил 14,5 млн руб. В 2021 году план – 1313 единиц, выделено на субсидии 31,8 млн рублей, – сообщила, первый заместитель министра экономического развития Челябинской области. – В текущем году объем господдержки составляет 1/2 от стоимости переоборудования для МСП и граждан, 1/3 – для крупного бизнеса. Дополнительно доступна поддержка ООО «Газпром-газомоторное топливо» в виде топливных карт физлицам или единовременных выплат юрлицам в размере ещё около 30% от стоимости перевода автомобиля на метан».Индивидуальный предпринимательрассказал, что участие в программе переоборудования помогло ему увеличить число клиентов, обращающихся за переоборудованием на газобаллонное оборудование с возможностью заправки КПГ, по сравнению с предыдущими годами буквально на 100%. Это связано, в том числе, с тем, что стоимость метанового оборудования была большой, но благодаря программе она снизилась.Директор одного из челябинских таксопарковтакже подчеркивает выгодность перехода на метан. В прошлом году благодаря госпрограмме он получил скидку на переоборудование 20 автомобилей, и в этом году планирует перевести столько же. Уже сейчас, по его словам, переоборудованные автомобили экономят на топливе – затраты уменьшились почти на треть.Консультации по вопросам подключения к программам развития рынка газомоторного топлива в Челябинской области бизнес и инвесторы могут получить, позвонив по тел. (351) 263-95-19 или написав на эл. почту I.Shariev@mineconom74.ru. AzAzA 2021-03-25YEKT08:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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