Российские аграрии представят свою продукцию на весенней сельскохозяйственной выставке в Челябинске

Достижения южноуральских аграриев будут представлены с 1 по 4 апреля на весенней сельскохозяйственной выставке «АгроПродЭкспо - 2021» в челябинском Дворце спорта «Юность», сообщает минсельхоз.Крупнейшие производители агропромышленного комплекса предложат свою продукцию тысячам челябинских потребителей. Продовольствие от базовых продуктов и напитков на каждый день до изысканных деликатесов, а также питание для поклонников здорового образа жизни привезут в южноуральскую столицу более 50 компаний Челябинской, Свердловской, Ростовской, Волгоградской, Курганской областей, Алтайского края, Башкирии, Удмуртии и др.Решение организовать большую рыночную торговлю принято в связи с поручением губернатора об активизации сбыта сельхозпродукции. Такая форма работы позволяет довести продукцию до горожан, минуя посредников. Так, на «Ярмарке фермерских продуктов» фермеры и владельцы частных подворий представят по доступным ценам свежие, экологически чистые продукты питания, произведенные собственным трудом. Также в рамках выставки пройдет совещание с активом женщин из сельских районов. Самые качественные товары Челябинской области будут отмечены медалями конкурса-дегустации.Выставка проходит в соответствии с постановлением губернатора Челябинской области при поддержке министерства сельского хозяйства региона, администрации Челябинска и профильных организаций.