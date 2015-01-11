Второй тур Областного фестиваля «Соцветие дружное Урала» пройдет в начале апреля

3 апреля в видеоформате пройдет второй тур Областного фестиваля национальных культур «Соцветие дружное Урала». Организатором события является Дом дружбы народов Челябинской области при поддержке министерства культуры региона. Фестиваль проводится в рамках региональной составляющей «Творческие люди» национального проекта «Культура».«Соцветие дружное Урала» - фестиваль, пропагандирующий сохранение важных культурных ценностей, национальных ремесел, красоты родного языка, бережное отношение к культурному многообразию, уважение к народам, проживающим на Урале. Фестиваль проводится по трем направлениям: выставки самодеятельного творчества; выступления творческих коллективов; проведение мастер-классов по народному творчеству. Принять участие в фестивале могут детские и взрослые творческие самодеятельные коллективы, национально-культурные объединения.Традиционно областной фестиваль проводится в несколько этапов по всей Челябинской области, а завершается масштабным Гала-концертом с участием победителей и призеров 4 ноября, в День народного единства, в Челябинске. Первый тур состоялся 17 марта в видеоформате. На нем были представлены более 50 выступлений и выставок творческих коллективов из семи территорий Челябинской области. По итогам конкурсного отсмотра имена победителей и видео лучших номеров областного фестиваля национальных культур «Соцветие дружное Урала» опубликованы на сайте ddnchel.ru.Организаторы приглашают к участию во втором туре Областного фестиваля «Соцветие дружное Урала», сообщает Дом дружбы народов Челябинской области.