2021-03-25YEKT12:00:00 | Губерния В Увельском районе по программе комплексного развития сельских территорий строят современный культурно-досуговый центр Челябинская область представила в Минсельхоз России заявки на отбор проектов комплексного развития сельских территорий, которые будут финансироваться из бюджета в 2022 году. Общая стоимость этих проектов превышает 850 миллионов рублей. В 2019-2020 годах на реализацию программы, по которой в сельской местности Южного Урала строятся и ремонтируются объекты социальной сферы, дороги, улучшаются жилищные условия людей, направлено 1 млрд 117 млн рублей. Одним из крупных объектов программы является строительство в Увельском районе культурно-досугового центра, стоимостью более 120 млн рублей, который планируется завершить в декабре 2021 года.С 2020 года в рамках региональной программы комплексного развития сельских территорий начались строительство и ремонт объектов социальной сферы и инфраструктуры. В четырех сельских муниципальных районах области проведены капитальные преобразования соцобъектов: в Кизильском районе произведены капитальный ремонт районного Дома творчества, футбольного поля, газоснабжение 40 жилых домов, отремонтированы школьный спортзал в поселке Гранитном и клуб в поселке Путь Октября. Для поселка Измайловского приобретен санитарный автомобиль. В Уйском районе построены спортивные площадки в райцентре и поселке Мирном. В Нагайбакском районе капитально отремонтированы клубы в поселках Гумбейском и Нагайбакском, построена лыжно-роллерная трасса в селе Фершампенуаз, выполнено газоснабжение жилых домов в селе Крупском.В Увельском районе построили спортзал и приобрели автобус для ДК в поселке Нагорном. Но самым масштабным проектом стало строительство культурно-досугового центра в селе Кичигино в комплексе с блочной котельной. Начавшаяся в прошлом году грандиозная стройка завершится в 2021 году.«В этом здании у нас «хоровики» поют, дети маленькие занимаются, некоторые дни бывают такие, что приходится делить помещения: и в зале идут занятия, и в библиотеке, — рассказывает художественный руководитель Кичигинского Дома культуры Наталья Капустина. — В небольших помещенияхпостарались создать уют и организовать досуг для людей самого разного возраста. Здесь можно и в теннис поиграть, и в бильярд. Маленькие дети приходят в игровую зону. Как говорится, в тесноте, да не в обиде: 15 лет назад в селе Кичигино сгорело здание Дома культуры, с тех пор клубная жизнь «ютится» в старом здании детского сада, где также размещается организация ЖКХ и медпункт».В Кичигинское сельское поселение входят три населенных пункта: поселки Нагорный, Синий Бор и само Кичигино. И если в Нагорном и в Синем Бору есть хорошие ДК с залами на 200-220 посадочных мест, то в Доме культуры села Кичигино места явно не хватает, нет и специально оборудованных помещений, например, танцевального класса. Между тем в Кичигино, старинной казачьей станице, проживают более 2,5 тысячи человек — это второе по величине после районного центра поселение.На крохотной сцене танцевальному коллективу просто не разместиться. Но скоро эта ситуация в корне изменится.«Требования такие — чтобы был комплексный подход. Наш объект полностью этому соответствует, — отмечает глава района Сергей Рослов.— Сейчас здесь выполнено 60% строительных работ. В новом культурно-досуговом центре можно будет заниматься и физической культурой — здесь будет хороший спортзал, тренажерный зал, душевые, и творчеством — будет зрительный зал, помещения для занятий в кружках и творческих коллективах, на втором этаже разместится библиотека, чайная гостиная. Для обеспечения теплом нового здания уже построена новая блочно-модульная котельная, на которую также были выделены средства в рамках государственной программы».Настоящий дворец в классическом стиле, уверен глава района, станет центром культурной жизни. И размер небывалый для сельского дома культуры — более 2,5 тыс. квадратных метров. По утверждению строителей, здание будет многофункциональным и комфортным.«Работы начали в апреле прошлого года, за это время поставили коробку, замкнули тепловой контур, занимаемся «инженеркой»: монтируем систему отопления и индивидуальный тепловой пункт, кровлю. Ждем тепла, чтобы запустить отопление и перейти к отделке. Материалы все закуплены, так что у нас нет сомнений, что всё будет сделано в срок, — рассказывает директор строительной организации НПА «Профиль» Альберт Назипов. — В здании будет достаточно комфортно, так как узел управления ИТП (индивидуального теплового пункта) спроектирован таким образом, что там стоят датчики, и температура воздуха будет регулироваться. Эта автоматическая система также будет регулировать приток и вытяжку воздуха».Фасад дворца в классическом стиле будут украшать пилоны, отделанные декоративной штукатуркой, цоколь здания будет облицован керамогранитом. Сегодня уже объявлены аукционы на приобретение мебели, музыкального оборудования, одежды сцены.«По нашим планам объект должен быть введен в эксплуатацию в декабре этого года, — рассказывает Сергей Рослов. — Учитывая удачное расположение объекта, комфортность, здесь можно будет проводить часть районных и даже областные мероприятия. Вступить в программу можно было только со своим проектом. Инициативу разработки проекта проявил депутат Госдумы Анатолий Литовченко, который ранее был главой района. В период его работы главой мы и приступили к проектированию этого здания».Как рассказал заместитель министра сельского хозяйства Челябинской области Евгений Недбайло, в этом году на реализацию программы комплексного развития сельских территорий региона будет направлено более 400 млн рублей, уже началась работа по формированию финансирования программы на 2022 год.«В Москву для отбора подана документация на финансирование проектов на общую сумму 820 млн рублей, очень надеемся на поддержку из федерального бюджета. Ограничений по сумме заявок фактически нет. Так, Увельский район на 2022 год представил в программу три объекта общей стоимостью около 250 млн рублей. Самый большой – это дополнительный корпус школы в поселке Увельском. Эта программа непосредственно для людей. Кроме работы, нужно создать комфортные условия для жизни в сельских территориях, чтобы дети могли заниматься и родители отдохнуть», — уточнил замминистра.Мероприятия госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» показали высокую эффективность и востребованность в регионах, считают в федеральном министерстве сельского хозяйства. Несмотря на пандемию коронавируса и обусловленные ею ограничения, плановые показатели удалось выполнить, а по ряду направлений перевыполнить. В целом мероприятия госпрограммы в 2020 году затронули территории России, на которых проживает более 6 млн человек – это почти 16% сельского населения, отмечается в сообщении Минсельхоза России. Напомним, что в 2020 году работа по реализации программы комплексного развития сельских территорий в Челябинской области была отмечена золотой медалью всероссийской агропромышленной выставки «Золотая осень», которую завоевал Кизильский район.По материалам пресс-центра минсельхоза Челябинской области. AzAzA 2021-03-25YEKT12:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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