В Озерск дополнительно поступило 1800 доз вакцины от коронавируса

Многодетные семьи Южного Урала смогут получить фиксированную компенсацию вместо земельного участка. И молодежь официально повзрослела. Новые законы утвердили областные парламентарии на одном из самых длинных в истории Заксобрания заседаний Подробнее
Проект "Школа Росатома" отмечает десятилетие. Напомним, эта программа рассчитана на детей и педагогов из атомных городов. К юбилею проект планирует череду праздничных событий. Программа стартует с конкурса чтецов, который пройдет в дистанционном формате Подробнее
Как сообщают санитарные врачи, 1000 доз вакцины «Спутник V» поступили в Озерск от Федерального медико-биологического агентства. Еще 800 вакцинами «поделились» медики одного из городов Челябинской области: там «Спутник» пока оказался не так востребован, как в Озерске. Напомним, на сегодня в округе поставлено уже почти 9 тысяч прививок от коронавируса. Более 5 тысяч человек прошли первый этап вакцинации, еще почти 4000 - второй. Среди привитых - 1165 работников «Маяка»: это около 10% от общей численности персонала. Пройти вакцинацию решили и 164 озерчанина старше 65 лет. Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа