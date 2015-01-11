Маргарита Павлова: Поддержка традиционных ценностей и многодетных семей – основа безопасности и суверенитета России

Представитель в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Маргарита Павлова приняла участие в общественных слушаниях «О совершенствовании порядка награждения государственными наградами РФ многодетных семей». Мероприятие организовала комиссия Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей.В дискуссии также участвовали депутаты Государственной Думы РФ Николай Земцов, Инга Юмашева, представители общественных объединений, оказывающих помощь и поддержку многодетным семьям.Основной вопрос слушаний касался необходимости упрощения действующей сложной заявительной системы оформления документов для награждения медалями многодетных матерей, а также отмены ограничения количества семей, представляемых к награде от одного субъекта Федерации.Кроме того, были подняты вопросы о совершенствовании государственной политики в сфере защиты традиционных семейных ценностей, формировании общественного признания и уважения традиционной многодетной семьи, сбалансированных мерах по социальной поддержки семьи и детей в условиях стимулирования многодетности. Участники встречи говорили о необходимости помощи беременным и женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, важности создания единого закона о многодетных семьях, соблюдении государством границ вмешательства в семейную жизнь.«Поддержка традиционных ценностей и многодетных семей – основа безопасности и суверенитета нашего государства. В Совете Федерации видят важность поддержки многодетной семьи. Ведется работа по разработке законопроекта о статусе многодетных семей. Россия испокон веков была сильна крепкими, большими семьями – это тот фундамент, на котором строится все остальное. И экономика, и финансовое благополучие, и морально-нравственные устои, а значит, и государство становится более сильным и прочным. В связи с этим важно даже в сложных ситуациях функционирования семьи оказать комплекс мер поддержки для ее укрепления и сохранения. Поэтому разрабатываются изменения в Семейный кодекс и иные нормативные правовые документа сенаторами временной подкомиссии СФ по семейному и гражданскому праву», - отметила Маргарита Павлова.
Источник: пресс-служба сенатора Маргариты Павловой