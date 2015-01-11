2021-03-26YEKT07:00:00 | Губерния Вокалисты из России и Казахстана сразятся за гран-при конкурса «Орфей» Источник: министерство культуры Челябинской области









С 24 по 28 марта в Южно-Уральском государственном институте искусств им. Чайковского пройдет VII Международный конкурс молодых вокалистов «Орфей». Впервые в своей истории конкурс проходит в дистанционном формате - по видеозаписям. Председатель жюри конкурса – выдающийся певец, лауреат Международных конкурсов, заслуженный деятель Республики Казахстан Азамат Желтыргузов (Нур-Султан). В состав жюри вошли народная артистка России Наталья Заварзина (Челябинск), заслуженная артистка России Татьяна Шарова (Москва), заслуженная артистка России Надежда Бабинцева (Екатеринбург).«Неожиданно положительным моментом впроведении конкурса в дистанционном формате оказалось существенное расширение географии участников, – отмечает проректор по художественно-творческой работе ЮУрГИИ Олег Яновский, – впервые в конкурсе примут участие конкурсанты из Санкт-Петербурга, Астрахани и Краснодара. Гораздо шире, чем в прошлые годы представлен Казахстан, наряду с конкурсантами из Нур-Султана, участвуют студенты из Караганды, Кызылорды, Семея и Шымкента».Также в творческом состязании принимают участие вокалисты из Москвы, Новосибирска, Екатеринбурга, Челябинска, Магнитогорска, Самары, Саратова, Орска, Нижнего Тагила. Широко представлена Челябинская область. За гран-при будут бороться школьники и студенты из школ искусств и колледжей Миасса, Коркино, Копейска, Трехгорного, Чебаркуля, Миньяра, Троицка.Конкурс проводится в номинации «Академический вокал» и делится на три основные категории и разные возрастные группы – от учащихся ДШИ и лицеев до ассистентов-стажеров. В этом году он проходит в один тур. Конкурсная программа включает в себя арии и романсы зарубежных и русских композиторов, а также исполнение народных песен.VII Международный конкурс молодых вокалистов «Орфей» проводится в рамках нацпроекта «Культура» и его региональной составляющей «Творческие люди» при поддержке министерства культуры Челябинской области. Источник: министерство культуры Челябинской областиС 24 по 28 марта в Южно-Уральском государственном институте искусств им. Чайковского пройдет VII Международный конкурс молодых вокалистов «Орфей». Впервые в своей истории конкурс проходит в дистанционном формате - по видеозаписям. Председатель жюри конкурса – выдающийся певец, лауреат Международных конкурсов, заслуженный деятель Республики Казахстан(Нур-Султан). В состав жюри вошли народная артистка России(Челябинск), заслуженная артистка России(Москва), заслуженная артистка России(Екатеринбург).«Неожиданно положительным моментом впроведении конкурса в дистанционном формате оказалось существенное расширение географии участников, – отмечает проректор по художественно-творческой работе ЮУрГИИ, – впервые в конкурсе примут участие конкурсанты из Санкт-Петербурга, Астрахани и Краснодара. Гораздо шире, чем в прошлые годы представлен Казахстан, наряду с конкурсантами из Нур-Султана, участвуют студенты из Караганды, Кызылорды, Семея и Шымкента».Также в творческом состязании принимают участие вокалисты из Москвы, Новосибирска, Екатеринбурга, Челябинска, Магнитогорска, Самары, Саратова, Орска, Нижнего Тагила. Широко представлена Челябинская область. За гран-при будут бороться школьники и студенты из школ искусств и колледжей Миасса, Коркино, Копейска, Трехгорного, Чебаркуля, Миньяра, Троицка.Конкурс проводится в номинации «Академический вокал» и делится на три основные категории и разные возрастные группы – от учащихся ДШИ и лицеев до ассистентов-стажеров. В этом году он проходит в один тур. Конкурсная программа включает в себя арии и романсы зарубежных и русских композиторов, а также исполнение народных песен.VII Международный конкурс молодых вокалистов «Орфей» проводится в рамках нацпроекта «Культура» и его региональной составляющей «Творческие люди» при поддержке министерства культуры Челябинской области. AzAzA 2021-03-26YEKT07:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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