Производители автокомпонентов получат дополнительную господдержку

Правительство РФ поручило минпромторгу и минфину до 15 апреля проработать механизмы поддержки компаний, изготавливающих компоненты для автопрома, а также решить, возможно ли нарастить финансовую помощь производителям сельхозтехники. «С учетом ранее данных поручений по поддержке производства компонентов для сельскохозяйственной техники, проработать механизмы поддержки производства компонентов для автомобильной промышленности с использованием инструментария Фонда развития промышленности», - говорится в опубликованном правительством перечне поручений премьер-министра Михаила Мишустина по итогам его рабочей поездки в Алтайский край.Дополнительная господдержка возможна с использованием средств Фонда развития промышленности (ФРП). 1 января 2021 года в России стартовала программа поддержки локализации автокомпонентов. В её рамках государство через ФРП на грантовой основе софинансирует проекты по производству компонентов для автомобилей в размере порядка 30% от общей стоимости инвестиций в каждый проект. Минпромторг оценил стоимость программы более чем в 200 млрд рублей на 10 лет. На 2021 год в бюджете на поддержку производства автокомпонентов с помощью грантов ФРП заложено около 1 млрд рублей. Однако в конце прошлого года российские автопроизводители заявляли о необходимости увеличить финансирование программы. Ведь реализация дополнительных мер поддержки производителей автокомпонентов поможет в регулировании роста цен на новые автомобили.Сейчас в России производством автокомпонентов занимаются более 1500 предприятий, с суммарной выручкой более 400 млрд рублей. В Челябинской области продукцию для автопрома выпускают, в том числе, такие промышленные гиганты, как миасский автозавод «Урал», ММК, ЧКПЗ, ЧТЗ, ЧМЗ и др.На долю малых и микропредприятий в этом секторе приходится 90% компаний с общей численностью сотрудников около 80 тысяч человек. Эксперты Федерального центра компетенций в сфере производительности труда (ФЦК) провели исследование в сфере изготовления автокомпонентов. Как отмечается в материале, зарубежные предприятия имеют в среднем в 2-3 раза более высокую производительность по сравнению с аналогичными отечественными компаниями.«Мы провели оценку релевантности общемировых трендов для России, подготовили ряд рекомендаций для производителей автокомпонентов, а также проанализировали ключевые финансовые показатели российских и международных компаний и влияние различных факторов на конкурентоспособность», – прокомментировал работу генеральный директор ФЦК Николай Соломон.По результатам исследования эксперты ФЦК подготовили коробочное решение, предназначенное для самостоятельного применения предприятиями. В его основе – опыт реализации национального проекта «Производительность труда». Например, на тольяттинском предприятии «ДСК» удалось в 1,5 раза (с 36 до 22 дней) ускорить процесс изготовления обивки одной из деталей кузова автомобиля. Незавершенное производство сократилось почти в 3 раза, а выработка увеличилась на 21%.А на главном конвейере «УралАЗа» количество автомобилей трудоемкой сборки («Урал-6370», «Урал-73945», «Урал-5323», «Урал-9593» и т.п.) в феврале-марте 2021 года увеличилось с 3-4 штук в сутки до 9-12 единиц. Сегодня темп сборки на нем составляет 37 автомобилей в сутки, что является одним из самых высоких показателей для автопредприятия за последнее время.В подготовке материала использована информация порталов government.ru и производительность.рф***Помимо дополнительной поддержки производства автокомпонентов Михаил Мишустин по итогам поездки в Алтайский край поручил минпромторгу и минфину проработать вопрос увеличения объемов финансирования механизма поддержки производителей сельхозтехники, предусмотренного постановлением №1432 «Об утверждении правил предоставления субсидий производителям сельскохозяйственной техники». Срок исполнения этого поручения - также 15 апреля 2021 года.Кроме того, до 31 мая министерства должны информировать предприятия, реализующие проекты, связанные с развитием аддитивных технологий, о существующих мерах господдержки. Также поручено предусмотреть выделение в 2021 году дополнительного финансирования на возмещение потерь в доходах лизинговых организаций в виде единовременной скидки в размере 50% цены приобретения оборудования для предприятий лёгкой промышленности.