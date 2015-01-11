2021-03-26YEKT14:00:00 | Губерния В Артеке стартовало обучение для советников директоров по воспитанию и работе с детскими объединениями Источник: пресс-служба министерства образования и науки Челябинской области









В Международном детском центре «Артек» стартовала 1 смена для будущих советников директоров по воспитанию и работе с детскими объединениями, которые были отобраны по итогам конкурса «Навигаторы детства», запущенного Российским движением школьников (РДШ) и Министерством просвещения Российской Федерации 22 января. Самую большую делегацию представляет Челябинская область. Мероприятие проходит в рамках реализации нового федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан РФ» нацпроекта «Образование».После того, как участники прошли все дистанционные конкурсные испытания, были отобраны 2500 человек, которые будут рекомендованы к трудоустройству в школы 10 пилотных регионов. В Челябинской области в 440 школ придут новые сотрудники. Однако перед этим им предстоит пройти недельное очное обучение в Артеке.«Приветствую вас в качестве истинных первопроходцев, пионеров большого всероссийского проекта, который объединит тысячи школ, педагогов, учеников и их родителей. Уверен, что опыт и методики «Артека», сочетающие в себе многолетние традиции и самые современные педагогические разработки, позволят вам вывести на новый уровень формирование созидательной, творческой атмосферы в ваших школах», – сказал в своем обращении к будущим советникам директор МДЦ «Артек» Константин Федоренко в ходе торжественной церемонии.В основу образовательной программы, программа разработанной совместными усилиями Министерства просвещения РФ, Российского движения школьников, Института изучения детства, семьи и воспитания РАО, а также самого МДЦ «Артек», легла «Артековская педагогика», которая включает в себя современные технологии воспитания, основные подходы к организации воспитательного процесса, организацию коллективной творческой деятельности воспитанников, реализуемой в разнообразных формах воспитательной работ. Кроме того, в эту программу включены разнообразные мастер-классы по навыкам эффективной коммуникации, ведению социальных сетей, событийному креативу и формам работы с детским коллективом.«Первыми на обучение отправились 156 человек. Самая большая делегация из Челябинской области – 31 человек, а самая малокомплектная – Сахалинская область, оттуда приехало 9 человек. Все они по возвращению домой станут участниками региональных интенсивов, направленных на формирование команд региона, которым предстоит реализовывать федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации». Например, в Ставропольском крае такой интенсив уже состоялся после подведения итогов конкурса «Навигаторы детства», – рассказала исполнительный директор Российского движения школьников Ирина Плещева.Всего в период с 23 марта до 26 августа пройдут 14 сессий для будущих советников по воспитанию и работе с детскими объединениями. Общий период повышения квалификации для каждой группы составит 19 дней, в том числе в дистанционном режиме – 12 дней, в очном — 7.Напомним, что конкурсанты претендуют на новые должности советников по воспитанию и работе с детскими объединениями в школах, которые будут официально введены в штатное расписание общеобразовательных учреждений в 10 субъектах России: Брянской, Вологодской, Калининградской, Нижегородской, Омской, Сахалинской, Тюменской, Челябинской областей, а также городе Севастополе и Ставропольском крае. Отличием деятельности советника от уже работающих в школе специалистов по воспитанию станет то, что основная его задача – открыть ребенку мир возможностей, которые ему дают существующие детские организации и детские общественные объединения, помочь сориентироваться в этом мире возможностей и выстроить траекторию движения ребенка в нем. Источник: пресс-служба министерства образования и науки Челябинской областиВ Международном детском центре «Артек» стартовала 1 смена для будущих советников директоров по воспитанию и работе с детскими объединениями, которые были отобраны по итогам конкурса «Навигаторы детства», запущенного Российским движением школьников (РДШ) и Министерством просвещения Российской Федерации 22 января. Самую большую делегацию представляет Челябинская область. Мероприятие проходит в рамках реализации нового федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан РФ» нацпроекта «Образование».После того, как участники прошли все дистанционные конкурсные испытания, были отобраны 2500 человек, которые будут рекомендованы к трудоустройству в школы 10 пилотных регионов. В Челябинской области в 440 школ придут новые сотрудники. Однако перед этим им предстоит пройти недельное очное обучение в Артеке.«Приветствую вас в качестве истинных первопроходцев, пионеров большого всероссийского проекта, который объединит тысячи школ, педагогов, учеников и их родителей. Уверен, что опыт и методики «Артека», сочетающие в себе многолетние традиции и самые современные педагогические разработки, позволят вам вывести на новый уровень формирование созидательной, творческой атмосферы в ваших школах», – сказал в своем обращении к будущим советникам директор МДЦ «Артек»в ходе торжественной церемонии.В основу образовательной программы, программа разработанной совместными усилиями Министерства просвещения РФ, Российского движения школьников, Института изучения детства, семьи и воспитания РАО, а также самого МДЦ «Артек», легла «Артековская педагогика», которая включает в себя современные технологии воспитания, основные подходы к организации воспитательного процесса, организацию коллективной творческой деятельности воспитанников, реализуемой в разнообразных формах воспитательной работ. Кроме того, в эту программу включены разнообразные мастер-классы по навыкам эффективной коммуникации, ведению социальных сетей, событийному креативу и формам работы с детским коллективом.«Первыми на обучение отправились 156 человек. Самая большая делегация из Челябинской области – 31 человек, а самая малокомплектная – Сахалинская область, оттуда приехало 9 человек. Все они по возвращению домой станут участниками региональных интенсивов, направленных на формирование команд региона, которым предстоит реализовывать федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации». Например, в Ставропольском крае такой интенсив уже состоялся после подведения итогов конкурса «Навигаторы детства», – рассказала исполнительный директор Российского движения школьников.Всего в период с 23 марта до 26 августа пройдут 14 сессий для будущих советников по воспитанию и работе с детскими объединениями. Общий период повышения квалификации для каждой группы составит 19 дней, в том числе в дистанционном режиме – 12 дней, в очном — 7.Напомним, что конкурсанты претендуют на новые должности советников по воспитанию и работе с детскими объединениями в школах, которые будут официально введены в штатное расписание общеобразовательных учреждений в 10 субъектах России: Брянской, Вологодской, Калининградской, Нижегородской, Омской, Сахалинской, Тюменской, Челябинской областей, а также городе Севастополе и Ставропольском крае. Отличием деятельности советника от уже работающих в школе специалистов по воспитанию станет то, что основная его задача – открыть ребенку мир возможностей, которые ему дают существующие детские организации и детские общественные объединения, помочь сориентироваться в этом мире возможностей и выстроить траекторию движения ребенка в нем. AzAzA 2021-03-26YEKT14:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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