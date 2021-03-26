Резкий удар: атмосферное давление взлетит в Челябинской области

Погода в Челябинской области в конце марта не перестает удивлять. В последние дни месяца жителям предстоит пережить резкий перепад атмосферного давления.

Синоптики прогнозируют, что в воскресенье ртутные столбики начнут быстро двигаться вверх – так, всего за сутки, к вечеру воскресенья, 28 марта, показатели перескочат через норму и достигнут 745-746 миллиметров ртутного столба. Таким образом, разница составит около 10 пунктов.

На следующей неделе эта тенденция только усугубится. К понедельнику ожидается 749 мм. рт. ст. Еще выше атмосферное давление станет во вторник, 30 марта – до 752 миллиметров ртутного столба.

Добавим, по мнению медиков, такой, похожий на “американские горки”, график изменений атмосферного давления может сказаться на здоровье значительной части южноуральцев. В особую группу риска входят гипертоники, пациенты, страдающие заболеваниями сердечно-сосудистой системы и другими хроническими проблемами.

Отметим, что повышение атмосферного давления, по расчетам специалистов, на этот раз будет недолгим. Уже в первых числах апреля ожидается новый заметный спад – до 745 мм. рт. ст, а к концу первой недели месяца показатели должны вернуться к норме.

А вот весеннего тепла, согласно прогнозам Гидрометцентра, южноуральцам предстоит ждать подольше. Устойчивые температуры на уровне +10 градусов и выше установятся только к середине апреля.

https://www.cheltv.ru/rezkij-udar-atmosfernoe-davlenie/