Новости недели (21.03.2021 г.)

С 1 апреля в России изменятся правила сдачи экзамена на права. Как передает издание «РИА Новости», согласно документу, при сдаче экзамена на получение прав в машине смогут присутствовать наблюдатели, будет отменен этап «площадка», а получать соответствующий документ россияне смогут уже с 16 лет Подробнее