Начало катастрофического явления может затронуть Южный Урал

Синоптик предупредил об опасной тенденции, которая грозит глобальной катастрофой, – в числе прочих регионов России она может затронуть Южный Урал.

Речь идет о глобальном потеплении, которое идет в России быстрее, чем в других территориях Северного полушария. Об этом заявил руководитель прогностического центра «Метео ТВ» Александр Шувалов. По его словам, опережение составляет около половины градуса, что по климатическим показателям является значительным. Причем негативные последствия потепления жители страны смогут почувствовать уже в этом году.

«Последствия – это увеличение количества осадков, но оно распределено крайне неравномерно и в достаточной степени неприятно для нашей страны, потому что усиление осадков происходит на севере, а на юге как раз наоборот возрастает риск засух. Мы это видим и нынешней зимой: там и запасы влаги в почве, и количество выпавших осадков отнюдь недостаточно, чтобы благополучно встречать летний сезон», – предупредил Шувалов.

Он отметил, что с большими проблемами сталкивается регион вечной мерзлоты.

«Эти проблемы грозят и нашим нефтепроводам, и городам, которые стоят на вечной мерзлоте, тем более, в последние годы мы видим, что тот слой, который оттаивает каждое лето, начинает расти. И растет постоянно на протяжении двух последних десятилетий», – отметил синоптик.

Александр Шувалов добавил, что критическим для мира станет глобальное потепление на пять градусов: это вызовет небывалый голод в субтропиках и пустынной зоне и приведет к колоссальной миграции населения на север.

https://dostup1.ru/society/Nachalo-katastroficheskogo-yavleniya-mozhet-zatronut-Yuzhnyy-Ural_135600.html