Владимир Путин рассчитывает снять ковидные ограничения к концу лета

Президент России Владимир Путин допускает масштабное снятие ковидных ограничений в стране к концу лета 2021 года, сообщает агентство Интерфакс. К этому времени, по словам президента, можно рассчитывать на формирование у россиян популяционного иммунитета.

«Это произойдет, и здесь уже нам нужно послушать специалистов, об этом уже сказано, после того, как будет создан популяционный иммунитет. Для того, чтобы это произошло, нужно, чтобы прививку получило около 70% взрослого населения»,

— сообщил глава государства автору программы на телеканале «Россия» «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину.

Формирование же популяционного иммунитета, по мнению президента, зависит от успешных темпов вакцинации.

Напомним, в Челябинской области уже долгое время число выздоровевших от коронавируса превышает число заболевших. Привито от COVID-19 уже более 95 тысяч южноуральцев. Первый вице-губернатор Ирина Гехт ранее сообщала, что к сентябрю вакцину получит половина населения области — полтора миллиона человек. Для популяризации этой меры в выходные бесплатную прививку от коронавируса можно даже получить, просто посетив один из торгово-развлекательных комплексов.

https://www.1obl.ru/news/koronavirus/vladimir-putin-rasschityvaet-snyat-kovidnye-ogranicheniya-k-kontsu-leta/