2021-03-29YEKT09:00:00 | Губерния В Магнитогорске откроется еще одна библиотека нового поколения Источник: Министерство культуры Челябинской области









В сентябре 2021 года после капитального ремонта и модернизации откроется Центральная детская библиотека имени Н. Г. Кондратковской и станет третьей библиотекой нового поколения в Магнитогорске. Создание модельной библиотеки на базе Центральной детской библиотеки предусматривает создание комфортного пространства с современными дизайнерскими и технологичными решениями, пополнение библиотечного фонда и обеспечение доступа пользователей к информационным ресурсам Президентской библиотеки.Ремонт здания, которое не обновлялось с момента открытия в нем библиотеки в 1981 году, находится в активной фазе и идет по графику. Ремонтные работы ведутся на средства, выделенные из городского бюджета.«Заключены контракты на поставку эргономичной и экологически безопасной мебели, благодаря которой пребывание читателей в библиотеке будет комфортным, а самостоятельный выбор книг на удобных стеллажах станет для наших юных читателей, несомненно, приятным занятием, – рассказывает о приобретениях директор МКУК «Централизованная детская библиотечная система» города Магнитогорска Галина Бубнова, – визуальную поддержку библиотечных мероприятий обеспечат широкоформатные LED-панели и интерактивная трибуна».Кроме того, на стенах библиотеки появятся лайтбоксы – световые афиши, которые будут информировать наших посетителей о предстоящих мероприятиях и поступлениях книжных новинок. Удаленный электронный читальный зал Президентской библиотеки и зона коворкинга будут оснащены компьютерной техникой. Для передвижения по библиотеке маломобильной категории читателей проведена закупка специализированного кресла.Одновременно ведется работа по модернизации библиотеки на средства областного бюджета. Так, для расширения книжного фонда библиотеки приобретено 2661 издание. В настоящее время путем электронных аукционов определяются поставщики интерактивного и иного оборудования, необходимого для эффективной работы библиотеки какмногофункционального информационно-культурного, образовательного и просветительского центра.Напомним, в рамках реализации нацпроекта «Культура» в городе металлургов открыты уже две библиотеки нового поколения – библиотека Мира и библиотека им. Б.Ручьева. Источник: Министерство культуры Челябинской областиВ сентябре 2021 года после капитального ремонта и модернизации откроется Центральная детская библиотека имени Н. Г. Кондратковской и станет третьей библиотекой нового поколения в Магнитогорске. Создание модельной библиотеки на базе Центральной детской библиотеки предусматривает создание комфортного пространства с современными дизайнерскими и технологичными решениями, пополнение библиотечного фонда и обеспечение доступа пользователей к информационным ресурсам Президентской библиотеки.Ремонт здания, которое не обновлялось с момента открытия в нем библиотеки в 1981 году, находится в активной фазе и идет по графику. Ремонтные работы ведутся на средства, выделенные из городского бюджета.«Заключены контракты на поставку эргономичной и экологически безопасной мебели, благодаря которой пребывание читателей в библиотеке будет комфортным, а самостоятельный выбор книг на удобных стеллажах станет для наших юных читателей, несомненно, приятным занятием, – рассказывает о приобретениях директор МКУК «Централизованная детская библиотечная система» города Магнитогорска, – визуальную поддержку библиотечных мероприятий обеспечат широкоформатные LED-панели и интерактивная трибуна».Кроме того, на стенах библиотеки появятся лайтбоксы – световые афиши, которые будут информировать наших посетителей о предстоящих мероприятиях и поступлениях книжных новинок. Удаленный электронный читальный зал Президентской библиотеки и зона коворкинга будут оснащены компьютерной техникой. Для передвижения по библиотеке маломобильной категории читателей проведена закупка специализированного кресла.Одновременно ведется работа по модернизации библиотеки на средства областного бюджета. Так, для расширения книжного фонда библиотеки приобретено 2661 издание. В настоящее время путем электронных аукционов определяются поставщики интерактивного и иного оборудования, необходимого для эффективной работы библиотеки какмногофункционального информационно-культурного, образовательного и просветительского центра.Напомним, в рамках реализации нацпроекта «Культура» в городе металлургов открыты уже две библиотеки нового поколения – библиотека Мира и библиотека им. Б.Ручьева. AzAzA 2021-03-29YEKT09:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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