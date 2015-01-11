2021-03-29YEKT09:00:00 | Губерния ЧМК сокращает сброс промышленных стоков в реку Миасс Источник: ПАО «ЧМК









Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») приступил к модернизации насосной станции №55 для сокращения сбросов промышленных сточных вод в реку Миасс и увеличения использования воды в закрытом производственном цикле. Проект выполняется в рамках экологического соглашения между Группой «Мечел» и губернатором Челябинской области Алексеем Текслером о снижении воздействия на водные объекты.«ЧМК ответственно подходит к реализации соглашений, которые мы заключили с главой региона. Модернизация насосной станции – один из важных этапов в рамках взятых обязательств по снижению воздействия на водные объекты. В ближайших наших планах – начать реализацию еще одного проекта. Запланированы приобретение оборудования для очистки Баландинского пруда-отстойника и модернизация системы маслоулавливания для очистки стоков от загрязнения нефтепродуктами. Сумма вложений составит 30 млн рублей», – говорит директор управления по операционной деятельности ПАО «ЧМК» Сергей Фомченко.Насосная станция – основной для комбината объект, обеспечивающий водой сталелитейные и прокатные цеха. Станция подает воду из Баландинского пруда-отстойника для использования в металлургическом производстве и охлаждения оборудования. Обновленная насосная будет более мощной, чтобы перекачивать на комбинат больший объем воды, чем ранее, и обеспечивать замкнутый производственный цикл, практически не забирая и не сливая воду в Миасс.Реализация проекта позволит в 2 раза снизить объем сброса сточных вод из Баландинского пруда в реку. На 25% уменьшится и объем забора воды из нее.ЧМК уже приступил к реализации проекта: заключен договор с подрядчиком на прокладку трубопровода подпиточной воды от насосной станции, приобретены трубы и отводы, начато строительство кабельной эстакады, запланирована установка насосов и электродвигателей большей производительности. Стоимость работ – 128 млн руб. Закончить проект предполагается в 2021 году.Источник: пресс-служба ПАО «ЧМК».*** Источник: ПАО «ЧМКЧелябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») приступил к модернизации насосной станции №55 для сокращения сбросов промышленных сточных вод в реку Миасс и увеличения использования воды в закрытом производственном цикле. Проект выполняется в рамках экологического соглашения между Группой «Мечел» и губернатором Челябинской области Алексеем Текслером о снижении воздействия на водные объекты.«ЧМК ответственно подходит к реализации соглашений, которые мы заключили с главой региона. Модернизация насосной станции – один из важных этапов в рамках взятых обязательств по снижению воздействия на водные объекты. В ближайших наших планах – начать реализацию еще одного проекта. Запланированы приобретение оборудования для очистки Баландинского пруда-отстойника и модернизация системы маслоулавливания для очистки стоков от загрязнения нефтепродуктами. Сумма вложений составит 30 млн рублей», – говорит директор управления по операционной деятельности ПАО «ЧМК».Насосная станция – основной для комбината объект, обеспечивающий водой сталелитейные и прокатные цеха. Станция подает воду из Баландинского пруда-отстойника для использования в металлургическом производстве и охлаждения оборудования. Обновленная насосная будет более мощной, чтобы перекачивать на комбинат больший объем воды, чем ранее, и обеспечивать замкнутый производственный цикл, практически не забирая и не сливая воду в Миасс.Реализация проекта позволит в 2 раза снизить объем сброса сточных вод из Баландинского пруда в реку. На 25% уменьшится и объем забора воды из нее.ЧМК уже приступил к реализации проекта: заключен договор с подрядчиком на прокладку трубопровода подпиточной воды от насосной станции, приобретены трубы и отводы, начато строительство кабельной эстакады, запланирована установка насосов и электродвигателей большей производительности. Стоимость работ – 128 млн руб. Закончить проект предполагается в 2021 году.Источник: пресс-служба ПАО «ЧМК».*** ПАО «Челябинский металлургический комбинат» (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») – одно из крупнейших отечественных предприятий полного металлургического цикла по выпуску качественных и высококачественных сталей, а также основной производитель нержавеющей стали в России. ЧМК – одно из немногих предприятий страны, которому дано право присваивать продукции собственный индекс «ЧС» («Челябинская Сталь»). Комбинат входит в металлургический дивизион Группы «Мечел», находящийся под управлением ООО «УК Мечел-Сталь». «Мечел» – глобальная горнодобывающая и металлургическая компания, продукция которой поставляется в Европу, Азию, Северную и Южную Америку, Африку. «Мечел» объединяет производителей угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии. Все предприятия работают в единой производственной цепочке: от сырья до продукции с высокой добавленной стоимостью. AzAzA 2021-03-29YEKT09:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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