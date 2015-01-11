» Глава южноуральского мининформа провел онлайн-стрим с ИТ-сообществом

Министр информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Игорь Фетисов встретился с региональным ИТ-сообществом в формате онлайн-стрима. Министр рассказал о перспективных направлениях работы ведомства и текущих проектах, после чего ответил на вопросы участников встречи, сообщает мининформ.Встреча с ИТ-сообществом в формате онлайн-стрима была организована мининформом Челябинской области совместно с Андреем Ситко, руководителем оргкомитета конференции UWDC и региональной ИТ-компании Sitko.ru.Приветствуя участников мероприятия, министр информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Игорь Фетисов обозначил главную цель онлайн-встреч с ИТ-сообществом: «Мы с вами живем в одном регионе, и цель, я уверен, у нас с вами общая – сделать Челябинскую область ИТ-столицей России. Самое главное, чтобы ребята, которые здесь получают компетенции, образование и опыт, не уезжали, а чтобы оставались и работали здесь. Вторая цель – получить от вас обратную связь, чтобы стать лучше».На первой встрече руководитель регионального ИТ-ведомства кратко озвучил перспективные направления работы министерства, после чего перешел к ответам на вопросы. Региональное сообщество интересовало, чем занимается министерство, как поучаствовать в разработке цифровых продуктов и решений, какие есть меры поддержки для ИТ-компаний, что из себя представляет дата-центр правительства Челябинской области, появится ли в столице Южного Урала ИТ-квартал и другие вопросы.В процессе встречи были озвучены несколько предложений, которые министр поддержал. Например, проводить круглые столы с участием разработчиков и промышленных предприятий, организовать юридическую поддержку ИТ-компаниям. Регулярные встречи с сообществом также должны способствовать информированию региональных компаний о проектах по цифровизации ключевых отраслей экономики Челябинской области, дать возможность встроиться в федеральную и региональную повестку.«Считаю, что первая встреча была успешной и обоюдно полезной. Мы увидели готовность ИТ-сообщества к диалогу и участию в создании цифровых продуктов и решений для нашего региона. Планируем проводить такие мероприятия раз в два месяца, при необходимости чаще. Следующую встречу проведем в мае», - рассказал Игорь Фетисов.Посмотреть видеозапись онлайн встречи можно по ссылке.