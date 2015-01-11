Челябинец завоевал серебро чемпионата России по дзюдо среди инвалидов по зрению

Состязания по дзюдо (спорт слепых) прошли в подмосковном городе Раменское. В них приняли участие 106 мужчин и женщин, в том числе пять заслуженных мастеров спорта России и 11 мастеров спорта международного класса. 22-летний воспитанник спортивной школы олимпийского резерва «Локомотив» по дзюдо Сергей Николаев завоевал серебро турнира. В первом поединке он взял верх над Евгением Кривополеновым из Санкт-Петербурга, а в полуфинале - над бронзовым призером Сурдлимпийских игр, заслуженным мастером спорта России Шахбаном Курбановым из Дагестана. Причем в этой схватке, несмотря на серьезную травму носа и разбитую бровь, смог дважды бросить на татами титулованного соперника и добыть «чистую» (досрочную) победу. В финальной встрече Сергей Николаев уступил мастеру спорта международного класса, чемпиону Европы, серебряному призеру чемпионата континента, шестикратному чемпиону страны Василию Кутуеву из Хабаровского края. Отметим, что Сергей Николаев тренируется под руководством Юрия Ермакова и своего отца, Сергея Николаева-старшего. Он является бронзовым призером Кубка мира, четырех чемпионатов России, а также Кубка страны. И стремится к тому, чтобы стать первым в Челябинской области дзюдоистом-участником Паралимпийских игр.