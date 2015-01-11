«Здесь больше не будет Васи»: в Златоусте стартовал проект по очистке скал от надписей вандалов

Сотрудники Центра развития туризма Златоустовского городского округа и автономной некоммерческой организации «Уреньга» запустили курс лекций по очистке скал от вандальных надписей. Обучение добровольцев проходит в рамках реализации гранта губернатора Челябинской области, сообщает пресc-служба администрации Златоуста.Напомним, проект «Здесь больше не будет Васи» получил грант от Центра поддержки гражданских инициатив Южного Урала в размере 479 733 рублей. Эти средства потратят на приобретение инвентаря, средств индивидуальной защиты и проведение акций по очистке скал горы Косотур летом 2021 года.Первыми лекции прослушали студенты Златоустовского техникума технологий и экономики. Волонтерам рассказали про памятник природы и проект по очистке скал. Также провели инструктаж по технике безопасности при работе с химическими реагентами и шлифовальными машинками.«Наша задача на сегодня – максимально большее число волонтеров города вовлечь в работу проекта, ознакомить их с техникой и правилами очистки скал от вандальных надписей», – отметила руководитель Центра развития туризма ЗГО Дина Шведкина.Такие же лекции проведут для волонтеров из индустриального и педагогического колледжей, а также городских школ.«Мы очень рады, что наш совместный проект был оценен на уровне области, готовы показать самый лучший результат. Ведь все, кто будет участвовать и участвует в проекте уже, очень любят свой город и готовы делать его лучше, красивее, светлее, чище», – прокомментировала председатель АНО «Уреньга» Татьяна Рыбкина.Всех прослушавших лекции ждут на летних акциях по очистке скал горы Косотур. Присоединиться к проекту и узнать подробности можно, позвонив по телефону 8 (3513) 69-05-44.
Источник: пресс-служба администрации Златоуста