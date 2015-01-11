2021-03-30YEKT08:00:00 | Губерния В Сатке стартовали финальные испытания регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России-2021» Источник: пресс-служба министерства образования и науки Челябинской области









Стартовала конкурсная программа регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России-2021». Финальные испытания пройдут на базе МАОУ «СОШ № 5». Учитель математики Елена Игнашова из этой образовательной организации в 2019 году завоевала титул «Учителя года».В 2020 году из-за пандемии региональный конкурс «Учитель года» взял паузу. Зато этой весной в конкурсе принимают участие победители муниципальных этапов 2020 и 2021 годов.В борьбу за престижное звание вступили 34 педагога со всей области, которые имеют в своем багаже победы на конкурсах и соревнованиях различного уровня.Участникам состязания предстоит пройти ряд непростых конкурсных испытаний: презентовать свой педагогический опыт, поучаствовать в мастер-классах, провести открытые занятия со школьниками и обсудить в диалоге за круглым столом актуальные вопросы системы образования.Ожидания профессионального сообщества от конкурса озвучивает первый заместитель министра образования и науки Челябинской области Елена Коузова: «Чего мы ждем от конкурса в этом году? Рождения новых звезд. Каждый участник конкурса очень отличается от себя самого на старте и в финале. Мы видим педагога, который профессионально вырос буквально за несколько дней. Они по-другому начинают рассуждать, по-другому расставляют акценты. Педагоги раскрывают свой потенциал, проявляют актерские таланты. Я считаю, что актерство – профессиональная компетенция учителя. Мы каждый день в театре, когда приходим на урок. Только ситуация разная. И каждый раз приходится импровизировать».Церемония открытия конкурса состоялась накануне в ДК «Магнезит». Конкурсные испытания начались с выполнения задания «Мастер-класс» в саткинской школе №40, затем 30 и 31 марта педагоги переместятся в СОШ № 5, где проведут беседы и уроки со школьниками.Конкурс профессионального мастерства будет проходить до 2 апреля. В этот день станет известно имя абсолютного победителя, которому предстоит защищать честь Челябинской области на федеральном уровне. Источник: пресс-служба министерства образования и науки Челябинской областиСтартовала конкурсная программа регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России-2021». Финальные испытания пройдут на базе МАОУ «СОШ № 5». Учитель математики Елена Игнашова из этой образовательной организации в 2019 году завоевала титул «Учителя года».В 2020 году из-за пандемии региональный конкурс «Учитель года» взял паузу. Зато этой весной в конкурсе принимают участие победители муниципальных этапов 2020 и 2021 годов.В борьбу за престижное звание вступили 34 педагога со всей области, которые имеют в своем багаже победы на конкурсах и соревнованиях различного уровня.Участникам состязания предстоит пройти ряд непростых конкурсных испытаний: презентовать свой педагогический опыт, поучаствовать в мастер-классах, провести открытые занятия со школьниками и обсудить в диалоге за круглым столом актуальные вопросы системы образования.Ожидания профессионального сообщества от конкурса озвучивает первый заместитель министра образования и науки Челябинской области: «Чего мы ждем от конкурса в этом году? Рождения новых звезд. Каждый участник конкурса очень отличается от себя самого на старте и в финале. Мы видим педагога, который профессионально вырос буквально за несколько дней. Они по-другому начинают рассуждать, по-другому расставляют акценты. Педагоги раскрывают свой потенциал, проявляют актерские таланты. Я считаю, что актерство – профессиональная компетенция учителя. Мы каждый день в театре, когда приходим на урок. Только ситуация разная. И каждый раз приходится импровизировать».Церемония открытия конкурса состоялась накануне в ДК «Магнезит». Конкурсные испытания начались с выполнения задания «Мастер-класс» в саткинской школе №40, затем 30 и 31 марта педагоги переместятся в СОШ № 5, где проведут беседы и уроки со школьниками.Конкурс профессионального мастерства будет проходить до 2 апреля. В этот день станет известно имя абсолютного победителя, которому предстоит защищать честь Челябинской области на федеральном уровне. AzAzA 2021-03-30YEKT08:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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