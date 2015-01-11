» Следственный отдел информирует

Следственным отделом по ЗАТО город Озерск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области 27.03.2021 возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ, то есть по факту убийства жительницы города Озерск Челябинской области.
В ходе расследования уголовного дела установлено, что в ночное время 27.03.2021 мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире, на почве ранее произошедшего конфликта с супругой, нанес последней удар ножом в жизненно-важную часть тела – область шеи. От полученных повреждений потерпевшая через непродолжительный промежуток времени скончалась на месте происшествия.
По подозрению в совершении данного преступления задержан местный житель, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.