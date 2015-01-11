» Следственный отдел информирует

Согласно Указу Президента РФ от 21.07.2020 г. №474 и с учетом последствий распространения коронавирусной инфекции численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в Челябинской области к 2025 году должна увеличиться до 508,5 тыс. человек. Такой показатель утвержден подпрограммой «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Челябинской области» на 2021–2025 годы.

Указом, напомним, скорректированы национальные цели развития на период до 2030 года, а также приведены в соответствие с ним все национальные проекты, в том числе «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», мероприятия которого и реализуются в Челябинской области посредством одноименной подпрограммы.Финансирование подпрограммы из областного и федерального бюджетов за весь период реализации составит более 1 млрд рублей. Ее новая структура включает в себя три направления:вовлечение граждан в самозанятость, включая финансовые меры поддержки (микрозаймы) и проведение мероприятий (образовательные услуги);предоставление центром «Мой Бизнес» («Территория Бизнеса») поддержки начинающим предпринимателям, грантов социальным предприятиям и офисов ГБУ Челябинской области «Инновационный Бизнес-инкубатор»;всесторонняя поддержка действующих предпринимателей (финансовая (поручительства и микрозаймы), экспортная, консультационная, информационная и образовательная).Также утверждены порядки по предоставлению субсидии центру «Мой бизнес» Челябинской области на 2021 год за счет областного и федерального бюджетов. Общий объем финансирования составляет 234,5 млн рублей. Средства будут направлены на:оказание поддержки не менее чем 573 самозанятым гражданам;оказание услуг более чем 5 тыс. граждан, желающих вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям;оказание комплексных услуг более чем 2 тыс. субъектов МСП;обеспечение объема финансовой поддержки в размере не менее 1 млрд рублей субъектам МСП при гарантийной поддержке «Территории Бизнеса»;предоставление не менее чем 187 микрозаймов субъектам МСП.Напомним, на начало 2021 г. количество субъектов МСП на территории Челябинской области составило 133,5 тыс. единиц. Это на 4,7% меньше, чем в предыдущем году, что сопоставимо с общероссийским уровнем и с уровнем по Уральскому Федеральному округу (снижение на 3,9% и 4,4%, соответственно). Но связано это в основном с тем, что субъекты МСП исключены из Единого реестра налоговой службой в связи с непредоставлением в срок необходимых сведений и отчетности, а также неосуществлением операций хотя бы по одному банковскому счету в течение 12 месяцев (недействующие субъекты МСП).Одновременно за 2020 год в регионе зарегистрировалось около 34 тыс. самозанятых (сейчас уже более 40 тыс.).Численность занятых в сфере МСП Челябинской области на конец 2020 года составила 499,4 тыс. человек, или плюс 2,1% к уровню 2019 года (по России плюс 1,1%). Подробнее