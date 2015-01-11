» В России этой весной возможен рост заболеваемости коронавирусом

Этой весной количество зараженных коронавирусом может снова увеличиться, однако рост будет не таким значительным, как минувшей осенью.

Об этом изданию «РИА Новости» сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

По словам эксперта, суточные колебания возможны, но это будут незначительные подъемы, которые характерны для всех сезонных инфекций, которой становится и коронавирус. Но, по ее мнению, рост вряд ли достигнет показателей осеннего пика.

Наталья Пшеничная отметила, что сейчас четко виден тренд к снижению заболеваемости, на что повлияли как соблюдение россиянами профилактических мер, так и вакцинация. Важен и тот факт, что часть жителей РФ приобрела иммунитет естественным путем, то есть переболела коронавирусом.

Однако, по мнению эксперта, расслабляться еще рано:

«Если придерживаться всех противоэпидемических мер, то, возможно, удастся сохранить тенденцию к снижению, избежав каких-либо всплесков заболеваемости весной»,

— отметила Наталья Пшеничная.

Напомним, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин допустил масштабное снятие коронавирусных ограничений в стране к концу лета этого года.

https://www.1obl.ru/news/koronavirus/v-rossii-etoy-vesnoy-vozmozhen-rost-zabolevaemosti-koronavirusom/