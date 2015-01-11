Челябинская область на федеральном уровне выступила с предложениями в области инвестполитики

В эти дни в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации проходят Дни Челябинской области. В рамках программы состоялось заседание комитета по экономической политике, где представители южноуральского правительства во главе с губернатором Алексеем Текслером презентовали комплексный подход к повышению инвестиционной привлекательности региона и выступили с рядом важных предложений, в том числе направленных на улучшение инвестиционного климата во всех регионах России.Объем инвестиций в основной капитал в Челябинской области в 2020 году составил 322,2 млрд рублей. Несмотря на экономически непростые условия, высокий уровень 2019 года удалось не только сохранить, но и увеличить на 21 млрд рублей.«Что касается инвестиций, инвестиций крупных компаний, то они продолжаются, – отметил заместитель губернатора Челябинской области Егор Ковальчук. – В частности, крупнейшие промышленные предприятия подписали соглашения об инвестировании в экологию региона, и это десятки миллиардов рублей. Также в числе достижений последних лет строительство ООО «Полимет Инжиниринг» нового предприятия в Верхнем Уфалее на площадке старого никелевого производства, крупные проекты компаний «ММК», «ЮжУралзолото», «Магнезит», «Ашинский металлургический завод» и др. Всего в настоящий момент на территории региона реализуется более 300 проектов с объемом инвестиций около 430 млрд рублей».Ранее губернатор Алексей Текслер поручил экономическому блоку правительства Челябинской области активизировать работу, создав комплекс мер по поддержке инвесторов.В ходе выступления Егор Ковальчук подчеркнул точки роста для дальнейшего привлечения инвестиций во всех регионах России. В числе предложений – расширение сфер деятельности по новым инвестиционным проектам, в инфраструктуру для которых регионы могут направлять бюджетные средства в счет дальнейшего погашения задолженности перед государством.«По действующему законодательству в числе возможных направлений инвестирования отсутствуют такие сферы, как физическая культура и спорт, образование и здравоохранение. Это не позволяет заявить коммерчески окупаемые инвестиционные проекты в указанных отраслях всем регионам. Вместе с тем в период пандемии строительство социальной инфраструктуры является одним из ключевых приоритетов. Кроме того, существующее требование реализации нового инвестпроекта отдельным юридическим лицом существенно ограничивает возможность участия инвесторов в отборе», – подчеркнул Егор Ковальчук.Вице-губернатор обратился к Совету Федерации с просьбой поддержать проведение в 2022 году Международного промышленно-экологического форума «Экопром» в Челябинске, что важно в контексте решения задачи по повышению узнаваемости региона и южноуральской продукции.Также на заседании рассмотрели вопросы развития необходимой для реализации инвестпроектов инфраструктуры. Так, правительство Челябинской области ходатайствует о рассмотрении в Федеральном дорожном агентстве вопроса о дополнительном финансировании ремонта и реконструкции федеральной трассы М-5 «Урал» (расширение до четырех полос).Также предлагается поддержать включение ГРС с/х «Митрофановский» в Сосновском районе в программу технического перевооружения ПАО «Газпром». При производительности в 7,5 тыс. куб. м/час фактическая загрузка ГРС составляет 13,8 тыс, подтверждена потребность в газоснабжении предприятий и организаций-застройщиков, а также физических лиц в объеме более 90 тыс. куб. м/час.Члены Совета Федерации поддержали предложения региона.