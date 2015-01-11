Еще 50 молодых семей Челябинска смогут улучшить жилищные условия

В администрации Челябинска сегодня в торжественной обстановке прошло вручение молодым семьям свидетельств о праве на получение социальной выплаты, средства которой могут быть использованы на приобретение или строительство жилья, сообщает пресс-служба мэрии.Как отметил в приветственном слове заместитель главы города по социальному развитию Сергей Авдеев, в 2021 году, благодаря поддержке правительства региона и губернатора Алексея Текслера, еще 50 семей смогут сделать свою жизнь более комфортной.«Но особенно радостно от того, что в этом году среди получателей субсидий рекордное число многодетных семей — 42! Впереди у вас приятные хлопоты — выбор новой, большой квартиры для своей семьи. И пусть этот дом всегда будет наполнен радостью, любовью и звонкими голосами ваших детей», - сказал Сергей Авдеев.В текущем году на социальные выплаты направят более 51 миллиона рублей из различных источников финансирования. Сумма выплат напрямую зависит от состава семьи: чем больше детей воспитывают молодые родители, тем больше сумма. Семья, в которой только два супруга, получит около 400 тысяч рублей, а самая многочисленная семья, где воспитывают шесть детей, — почти 1 миллион 667 тысяч рублей.Отметим, что право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты или иной формы государственной поддержки за счет средств федерального, областного, городского бюджетов в рамках подпрограммы «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий в городе Челябинске» предоставляется молодой семье только один раз. Участниками подпрограммы могут стать семьи, если возраст супругов либо одного из родителя в неполной семье не превышает 35 лет, если семья признана нуждающейся в улучшении жилищных условий и имеет доход, достаточный для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер социальной выплаты.По условиям участия в муниципальной программе и для получения очной консультации необходимо обращаться в управление по делам молодежи администрации Челябинска по тел. (351) 265-90-07.