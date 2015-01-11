2021-03-30YEKT12:00:00 | Губерния Минцифры Челябинской области представило предложения по проекту «Умный город» в Совете Федерации Источник:









В рамках Дней Челябинской области в Совете Федерации, которые проходят с 29 по 31 марта в Москве, министр информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Игорь Фетисов выступил на расширенном заседании Комитета по конституционному законодательству и государственному строительству. Глава минцифры озвучил ряд предложений по проекту «Умный город».Сегодня министр информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Игорь Фетисов выступил на расширенном заседании комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Совета Федерации. Руководитель регионального ИТ-ведомства озвучил статистику развития телекоммуникационной инфраструктуры Челябинской области и представил на рассмотрение парламентариев несколько предложений по проекту «Умный город».Челябинскую область в ведомственном проекте Минстроя России «Умный город» представляют сразу шесть городов-пилотов: Челябинск, Магнитогорск, Сатка, Снежинск, Копейск и Кыштым. Это одно из самых больших значений в стране. По словам министра, до конца 2021 года их количество планируется увеличить до 9.Фундаментом для развития цифровых технологий является инфраструктура сетей связи. 92% территории Челябинской области, на которой проживает 98% населения, покрыто сетями мобильной связи; 86,5% домохозяйств имеют доступ к сети Интернет.Чтобы измерить уровень цифровизации городского хозяйства, используется федеральный индекс «IQ городов», разработанный Минстроем России. От Челябинской области в измерении индекса участвуют восемь городов: шесть пилотных, Златоуст и Миасс. Все они демонстрируют положительную динамику в федеральном рейтинге.Параллельно федеральной методике IQ городов, в Челябинской области с этого года вводится собственный региональный индекс, который помогает оценивать динамику хода цифровизации городского хозяйства всех 43 муниципалитетов Южного Урала. Результаты станут известны в июне.Чтобы сэкономить время на выбор того или иного технического решения, в Челябинской области был запущен региональный банк решений «Умный город», который содержит подробное описание успешно реализованных проектов, преимущественно разработанных южноуральскими компаниями. Сейчас в банке 51 цифровое решение.Методическую и организационную поддержку участникам проекта «Умный город» оказывают в Центре развития цифровых технологий, подведомственном минцифре Челябинской области. Помимо ведения регионального банка решений и регионального рейтинга IQ в задачи центра входит работа с муниципалитетами и Минстроем по всем вопросам реализации проекта, а также взаимодействие с компаниями разработчиками и интеграторами решений для нужд цифровизации городского хозяйства.В завершение своего выступления министр предложил включить проект «Умный город» как одно из направлений деятельности по реализации федерального проекта «Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика», а также рассмотреть вопрос выделения финансирования из федерального бюджета Челябинской области на его реализацию.Предложение поддержал сенатор Российской Федерации от Челябинской области Олег Цепкин, отметив, что вопросы реализации проекта «Умный город» и развития сетей связи актуальны для всех субъектов России и должны рассматриваться комплексно.Напоминаем, Дни Челябинской области в Совете Федерации России стартовали 29 марта. Делегацию Южного Урала возглавил губернатор Алексей Текслер. Источник: https://russian.rt.com В рамках Дней Челябинской области в Совете Федерации, которые проходят с 29 по 31 марта в Москве, министр информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Игорь Фетисов выступил на расширенном заседании Комитета по конституционному законодательству и государственному строительству. Глава минцифры озвучил ряд предложений по проекту «Умный город».Сегодня министр информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской областивыступил на расширенном заседании комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Совета Федерации. Руководитель регионального ИТ-ведомства озвучил статистику развития телекоммуникационной инфраструктуры Челябинской области и представил на рассмотрение парламентариев несколько предложений по проекту «Умный город».Челябинскую область в ведомственном проекте Минстроя России «Умный город» представляют сразу шесть городов-пилотов: Челябинск, Магнитогорск, Сатка, Снежинск, Копейск и Кыштым. Это одно из самых больших значений в стране. По словам министра, до конца 2021 года их количество планируется увеличить до 9.Фундаментом для развития цифровых технологий является инфраструктура сетей связи. 92% территории Челябинской области, на которой проживает 98% населения, покрыто сетями мобильной связи; 86,5% домохозяйств имеют доступ к сети Интернет.Чтобы измерить уровень цифровизации городского хозяйства, используется федеральный индекс «IQ городов», разработанный Минстроем России. От Челябинской области в измерении индекса участвуют восемь городов: шесть пилотных, Златоуст и Миасс. Все они демонстрируют положительную динамику в федеральном рейтинге.Параллельно федеральной методике IQ городов, в Челябинской области с этого года вводится собственный региональный индекс, который помогает оценивать динамику хода цифровизации городского хозяйства всех 43 муниципалитетов Южного Урала. Результаты станут известны в июне.Чтобы сэкономить время на выбор того или иного технического решения, в Челябинской области был запущен региональный банк решений «Умный город», который содержит подробное описание успешно реализованных проектов, преимущественно разработанных южноуральскими компаниями. Сейчас в банке 51 цифровое решение.Методическую и организационную поддержку участникам проекта «Умный город» оказывают в Центре развития цифровых технологий, подведомственном минцифре Челябинской области. Помимо ведения регионального банка решений и регионального рейтинга IQ в задачи центра входит работа с муниципалитетами и Минстроем по всем вопросам реализации проекта, а также взаимодействие с компаниями разработчиками и интеграторами решений для нужд цифровизации городского хозяйства.В завершение своего выступления министр предложил включить проект «Умный город» как одно из направлений деятельности по реализации федерального проекта «Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика», а также рассмотреть вопрос выделения финансирования из федерального бюджета Челябинской области на его реализацию.Предложение поддержал сенатор Российской Федерации от Челябинской области, отметив, что вопросы реализации проекта «Умный город» и развития сетей связи актуальны для всех субъектов России и должны рассматриваться комплексно.Напоминаем, Дни Челябинской области в Совете Федерации России стартовали 29 марта. Делегацию Южного Урала возглавил губернатор Алексей Текслер. AzAzA 2021-03-30YEKT12:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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