2021-03-30YEKT13:00:00 | Новости Городские новости Вторая жизнь деревянным домам В 2021 году в рамках капитального ремонта общего имущества в Озерском городском округе работы будут проведены в 505 многоквартирных домах. В частности, в этом году впервые была проведена облицовка фасада деревянного дома по ул. Строительной,4.



В каждом муниципалитете определён свой краткосрочный план, согласно которому в каждом доме будет проведен конкретный перечень работ. Следует отметить, что капремонт коснётся домов, расположенных не только в Озерске, но также в посёлках Татыш и Новогорный.

На одних объектах отремонтируют кровлю, на других – инженерные системы горячего и холодного водоснабжения, водоотведения и отопления, в некоторых домах будет заменена электропроводка, а по некоторым домам в этом году пока будет составлена только проектно-сметная документация.

В новой части города в этом году идёт масштабная замена лифтового оборудования, в старой части проводятся работы по капитальному ремонту фасадов, кровель, инженерных сетей, сетей горячего и холодного водоснабжения.

В рамках капитального ремонта в этом году в Озерске впервые была проведена облицовка фасада деревянного дома по ул. Строительной,4.



В этом доме подрядчиком будут выполнены также ремонт отмостки и системы водоотведения.

– В ходе ремонта фасада выполняется огнебиозащита, устройство пароизоляции, обеспечивается вентиляция, укладка утеплителя, в дальнейшем алюминиевый каркас будет обшит металлосайдингом. Данный фасад был спроектирован как вентилируемый, благодаря его свойствам он дышит, но при этом устраняется риск повышенной влажности, что обеспечит в дальнейшем сохранность дома. Другие виды работ будут выполняться в тёплое время года, – прокомментировал ситуацию заместитель директора ООО «Профстрой» Дмитрий Ардашев.





В ходе выполнения строительных работ подрядная организация старается минимизировать все негативные моменты, связанные с ремонтом и вывозом строительного мусора. Выполненные работы оценивает межведомственная комиссия с участием специалистов Министерства строительства Челябинской области, комиссионно проверяются качество, объёмы и стоимость всех выполненных работ, в том числе проверяется качество ремонта не только общедомового имущества, но и оборудования, заменённого в квартирах.

К сожалению, планом работ в этом году по данному адресу не был предусмотрен ремонт кровли, его планировалось провести через несколько лет. Подрядчиком совместно со специалистами администрации и жильцами дома был организован процесс, чтобы провести ремонт значительно раньше.

В соседнем доме по ул.Строительной,8 подрядчик приступил к капитальному ремонту кровли. В настоящее время уже произведён частичный её демонтаж, меняются деревянные конструкции, стелется пароизоляция и утеплитель, в дальнейшем будет уложена металлочерепица. По этому адресу также предусмотрен ремонт фасада.



Жители дома по ул. Строительной, 4 любят свой дом и уютный тихий микрорайон, кто-то живёт здесь не один десяток лет, а есть жильцы, кто живёт в доме с самого рождения. Поэтому жители очень заинтересованы в капитальном ремонте, который обеспечит сохранность дому, а его жителям комфортное проживание.



Ирина Васильевна, председатель Совета дома по ул. Строительной,4:

– Мы провели общее собрание, все вместе обсудили этот вопрос. На собрании присутствовали представители подрядной организации. Мы решили, что мы хотим жить в нашем любимом доме, в замечательном районе, поэтому мы согласились на проведение капитального ремонта.

Конечно, мы понимали, что ремонт – это дело непростое. Капитальный ремонт в нашем доме начался перед самым новым годом, и мы беспокоились, что вдруг замёрзнем, но подрядчики сделали всё, чтобы дом был отремонтирован быстро, качественно и у нас никаких замечаний к работе строительной бригады нет. Ребята работали очень хорошо, собрано, по-деловому решали все текущие проблемы, хотя мы предупредили, что будет внимательно следить за качеством работы. Нарекания были, но они решались оперативно в рабочем порядке. Мы очень благодарны. В бригаде работали пять человек, которые за два с половиной выполнили такой значительный объём, они со своей задачей справились просто замечательно.

Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа AzAzA 2021-03-30YEKT13:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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