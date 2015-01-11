2021-03-30YEKT17:00:00 | Губерния Лучшие практики Челябинской области в сфере поддержки НКО рекомендованы для изучения в других субъектах РФ Источник: Людмила Ковалева









В рамках Дней Челябинской области, проходящих в верхней палате, состоялось расширенное заседание комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности, на котором обсудили результаты анализа по достижению в Челябинской области целей в области устойчивого развития, принятых Генеральной Ассамблеей ООН и представили лучшие практики проведения конкурсов на предоставление грантов губернатора Челябинской области для НКО. С докладами выступили председатель Контрольно-счетной палаты Челябинской области Алексей Лошкин начальник Управления общественных связей правительства Южного Урала Дмитрий Семенов.Алексей Лошкин рассказал о результатах анализа мер по достижению в регионе целей в области устойчивого развития, принятых Генеральной Ассамблеей ООН. Подобное исследование, касающееся всех 17 целей устойчивого развития по классификации ООН, проведено региональным контрольно-счетным органом впервые в нашей стране.Среди важнейших задач, по которым наблюдается позитивная динамика в регионе, он назвал снижение численности населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума, достижение гендерного равенства и равные возможности для лидерства на всех уровнях принятия решений в политической, экономической и общественной жизни, обеспечение доступа населения к недорогостоящей и чистой энергии и др.Вместе с тем, для большей эффективности этой работы необходимо реализовать ряд мер, в том числе дополнить документы стратегического планирования Челябинской области показателями, соответствующими показателям целей устойчивого развития, усилить межведомственное взаимодействие, создать Региональный проектный офис по координации деятельности.Председатель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко отметил важность подобной работы для развития Челябинской области. Сенатор предложил изучить опыт региона по оценке показателей развития для использования во всех субъектах РФ.Дмитрий Семенов в своем докладе отметил, что в Челябинской области годами складывалось развитое, активное гражданское общество. В регионе действует 3519 зарегистрированных некоммерческих организаций, большинство из которых социально ориентированные.«Правительство области проводит системную работу в сфере развития институтов гражданского общества. Оказание поддержки некоммерческим неправительственным организациям осуществляется в финансовой форме в виде субсидий, налоговых льгот, имущественной, информационной и консультационной поддержки», – подчеркнул Дмитрий Семенов.Докладчик сообщил, что в 2020 году было принято решение установить минимально возможные на региональном уровне ставки по упрощенной системе налогообложения для социально ориентированных НКО: 5% по системе «доходы минус расходы» и 1% по системе «доходы». И плюсом к этому СО НКО бессрочно были освобождены от уплаты налога на имущество.С момента создания Фонда президентских грантов в регионе отмечался устойчивый интерес к его конкурсам. Росло число участников, победителей и объем средств, которые южноуральские СО НКО привлекли в виде грантов. Два года назад объем привлеченных средств превысил отметку в 100 млн. рублей, а в 2020 году общественники привлекли уже 153 млн. рублей на 125 проектов.«Анализ опыта участия региональных СО НКО в конкурсе президентских грантов показал, что прозрачность, объективность, отсутствие привязки к финансовому году, дистанционный документооборот делают этот механизм поддержки более предпочтительным и удобным. В 2019 году глава региона анонсировал запуск региональных грантов по аналогии с президентскими», – добавил Дмитрий Семенов.По результатам конкурсов в 2020 году выдано 109 грантов СО НКО на реализацию социально значимых проектов в сфере активного долголетия, пропаганды здорового образа жизни, поддержки многодетных семей, раннего выявления и первичной профилактики заболеваний сердечно сосудистой системы, устройства детей сирот в семьи, развития добровольчества, социализации и поддержки семей с детьми с ограниченными возможностями здоровья и др.По итогам обсуждения сенаторы приняли решение проинформировать субъекты РФ о положительной практике проведения конкурсов на предоставление грантов губернатора Челябинской области среди НКО. Источник: Людмила КовалеваВ рамках Дней Челябинской области, проходящих в верхней палате, состоялось расширенное заседание комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности, на котором обсудили результаты анализа по достижению в Челябинской области целей в области устойчивого развития, принятых Генеральной Ассамблеей ООН и представили лучшие практики проведения конкурсов на предоставление грантов губернатора Челябинской области для НКО. С докладами выступили председатель Контрольно-счетной палаты Челябинской областиначальник Управления общественных связей правительства Южного Ураларассказал о результатах анализа мер по достижению в регионе целей в области устойчивого развития, принятых Генеральной Ассамблеей ООН. Подобное исследование, касающееся всех 17 целей устойчивого развития по классификации ООН, проведено региональным контрольно-счетным органом впервые в нашей стране.Среди важнейших задач, по которым наблюдается позитивная динамика в регионе, он назвал снижение численности населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума, достижение гендерного равенства и равные возможности для лидерства на всех уровнях принятия решений в политической, экономической и общественной жизни, обеспечение доступа населения к недорогостоящей и чистой энергии и др.Вместе с тем, для большей эффективности этой работы необходимо реализовать ряд мер, в том числе дополнить документы стратегического планирования Челябинской области показателями, соответствующими показателям целей устойчивого развития, усилить межведомственное взаимодействие, создать Региональный проектный офис по координации деятельности.Председатель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко отметил важность подобной работы для развития Челябинской области. Сенатор предложил изучить опыт региона по оценке показателей развития для использования во всех субъектах РФ.в своем докладе отметил, что в Челябинской области годами складывалось развитое, активное гражданское общество. В регионе действует 3519 зарегистрированных некоммерческих организаций, большинство из которых социально ориентированные.«Правительство области проводит системную работу в сфере развития институтов гражданского общества. Оказание поддержки некоммерческим неправительственным организациям осуществляется в финансовой форме в виде субсидий, налоговых льгот, имущественной, информационной и консультационной поддержки», – подчеркнул.Докладчик сообщил, что в 2020 году было принято решение установить минимально возможные на региональном уровне ставки по упрощенной системе налогообложения для социально ориентированных НКО: 5% по системе «доходы минус расходы» и 1% по системе «доходы». И плюсом к этому СО НКО бессрочно были освобождены от уплаты налога на имущество.С момента создания Фонда президентских грантов в регионе отмечался устойчивый интерес к его конкурсам. Росло число участников, победителей и объем средств, которые южноуральские СО НКО привлекли в виде грантов. Два года назад объем привлеченных средств превысил отметку в 100 млн. рублей, а в 2020 году общественники привлекли уже 153 млн. рублей на 125 проектов.«Анализ опыта участия региональных СО НКО в конкурсе президентских грантов показал, что прозрачность, объективность, отсутствие привязки к финансовому году, дистанционный документооборот делают этот механизм поддержки более предпочтительным и удобным. В 2019 году глава региона анонсировал запуск региональных грантов по аналогии с президентскими», – добавил.По результатам конкурсов в 2020 году выдано 109 грантов СО НКО на реализацию социально значимых проектов в сфере активного долголетия, пропаганды здорового образа жизни, поддержки многодетных семей, раннего выявления и первичной профилактики заболеваний сердечно сосудистой системы, устройства детей сирот в семьи, развития добровольчества, социализации и поддержки семей с детьми с ограниченными возможностями здоровья и др.По итогам обсуждения сенаторы приняли решение проинформировать субъекты РФ о положительной практике проведения конкурсов на предоставление грантов губернатора Челябинской области среди НКО. AzAzA 2021-03-30YEKT17:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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