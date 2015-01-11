» Лучшие практики Челябинской области в сфере поддержки НКО рекомендованы для изучения в других субъектах РФ

В рамках Дней Челябинской области, проходящих в верхней палате, состоялось расширенное заседание комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности, на котором обсудили результаты анализа по достижению в Челябинской области целей в области устойчивого развития, принятых Генеральной Ассамблеей ООН и представили лучшие практики проведения конкурсов на предоставление грантов губернатора Челябинской области для НКО. С докладами выступили председатель Контрольно-счетной палаты Челябинской области Алексей Лошкин начальник Управления общественных связей правительства Южного Урала Дмитрий Семенов.Алексей Лошкин рассказал о результатах анализа мер по достижению в регионе целей в области устойчивого развития, принятых Генеральной Ассамблеей ООН. Подобное исследование, касающееся всех 17 целей устойчивого развития по классификации ООН, проведено региональным контрольно-счетным органом впервые в нашей стране.Среди важнейших задач, по которым наблюдается позитивная динамика в регионе, он назвал снижение численности населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума, достижение гендерного равенства и равные возможности для лидерства на всех уровнях принятия решений в политической, экономической и общественной жизни, обеспечение доступа населения к недорогостоящей и чистой энергии и др.Вместе с тем, для большей эффективности этой работы необходимо реализовать ряд мер, в том числе дополнить документы стратегического планирования Челябинской области показателями, соответствующими показателям целей устойчивого развития, усилить межведомственное взаимодействие, создать Региональный проектный офис по координации деятельности.Председатель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко отметил важность подобной работы для развития Челябинской области. Сенатор предложил изучить опыт региона по оценке показателей развития для использования во всех субъектах РФ.Дмитрий Семенов в своем докладе отметил, что в Челябинской области годами складывалось развитое, активное гражданское общество. В регионе действует 3519 зарегистрированных некоммерческих организаций, большинство из которых социально ориентированные.«Правительство области проводит системную работу в сфере развития институтов гражданского общества. Оказание поддержки некоммерческим неправительственным организациям осуществляется в финансовой форме в виде субсидий, налоговых льгот, имущественной, информационной и консультационной поддержки», – подчеркнул Дмитрий Семенов.Докладчик сообщил, что в 2020 году было принято решение установить минимально возможные на региональном уровне ставки по упрощенной системе налогообложения для социально ориентированных НКО: 5% по системе «доходы минус расходы» и 1% по системе «доходы». И плюсом к этому СО НКО бессрочно были освобождены от уплаты налога на имущество.С момента создания Фонда президентских грантов в регионе отмечался устойчивый интерес к его конкурсам. Росло число участников, победителей и объем средств, которые южноуральские СО НКО привлекли в виде грантов. Два года назад объем привлеченных средств превысил отметку в 100 млн. рублей, а в 2020 году общественники привлекли уже 153 млн. рублей на 125 проектов.«Анализ опыта участия региональных СО НКО в конкурсе президентских грантов показал, что прозрачность, объективность, отсутствие привязки к финансовому году, дистанционный документооборот делают этот механизм поддержки более предпочтительным и удобным. В 2019 году глава региона анонсировал запуск региональных грантов по аналогии с президентскими», – добавил Дмитрий Семенов.По результатам конкурсов в 2020 году выдано 109 грантов СО НКО на реализацию социально значимых проектов в сфере активного долголетия, пропаганды здорового образа жизни, поддержки многодетных семей, раннего выявления и первичной профилактики заболеваний сердечно сосудистой системы, устройства детей сирот в семьи, развития добровольчества, социализации и поддержки семей с детьми с ограниченными возможностями здоровья и др.По итогам обсуждения сенаторы приняли решение проинформировать субъекты РФ о положительной практике проведения конкурсов на предоставление грантов губернатора Челябинской области среди НКО.