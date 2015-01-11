В Челябинской области идет подготовка к безопасному пропуску паводковых вод

35 лет назад, 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая за всю историю атомной энергетики авария на Чернобыльской атомной электростанции. Авария, которая затронула судьбы миллионов людей, не обошла стороной и наш город. Почти тысяча человек из различных предприятий и организаций города были направлены на ликвидацию последствий ядерной катастрофы Подробнее