В Челябинской области идет подготовка к безопасному пропуску паводковых вод

На водоемах Южного Урала проводится комплекс мероприятий для снижения рисков возникновения ЧС, возможных при массовом сходе снежного покрова и таянии льда. Разработка и контроль за их выполнением в муниципальных образованиях осуществляется комиссией по чрезвычайным ситуациям при правительстве Челябинской области.Как отметили в ГУ «Поисково-спасательная служба Челябинской области», заторы и зажоры льда – неотъемлемые явления годового цикла жизни большинства российских рек. Две самые серьезные угрозы – наводнение (из-за перекрытого льдом русла и последующего подъема уровня воды) и разрушения (при огромной массе ледяные глыбы могут наносить существенные повреждения, а в отдельных случаях и полное разрушение сооружений на акваториях рек).Одним из эффективных противопаводковых мероприятий является ослабление льда в местах возможного образования заторов. Спасатели ПСС Челябинской области провели эти работы на территории Троицкого городского округа на общей площади в 500 кв. м., вверх и вниз по течению реки Уй в районе Кустанайского моста.В ходе работ произведен распил льда в шахматном порядке. Лед в каналах тает быстрее, формируются небольшие льдины, которые беспрепятственно проходят в русле реки вниз по течению. Этот способ применяется уже более 10 лет, минимален по затратам и является самым безопасным для окружающей среды, инженерных сооружений и проживающего вблизи населения.
Источник: http://chelspasatel.ru