«Зигальга» объявляет первый фотоконкурс

Созданный в конце 2019 года национальный парк «Зигальга» впервые проводит фотоконкурс. Поделиться фотовпечатлениями о походах по парку предлагают всем желающим. Участвовать в творческом состязании могут как любители, так и профессионалы. Главное – в кадре должна быть неповторимая природа хребта Зигальга и его окрестностей. Принимаются снимки, сделанные не раньше 1 января 2018 года, сообщает пресс-служба «Таганай»и «Зигальга». Претендовать на победу участникам конкурса предлагают в четырех номинациях: дневной и ночной пейзаж, панорама и макромир. В последней «героями» фото могут стать растения и животные Зигальги, а также мхи, грибы и даже горные породы и минералы. Во всех номинациях жюри, кроме соответствия техническим требованиям, оценит оригинальность, завершенность композиции, ракурс.Конкурсный отбор пройдет в два этапа, работы полуфиналистов можно будет увидеть на сайте национального парка в разделе «Галереи».«Мы лишь начинаем открывать для себя Зигальгу, но знаем, что этот хребет весьма популярен среди туристов. Потому мы предлагаем им через фотоработы рассказать другим об уникальности этого места», - отметила исполняющая обязанности директора объединённой дирекции национальных парков «Таганай»и «Зигальга» Эльвина Новоселова. Работы на первый этап фотоконкурса принимают до 30 апреля. Заявку, фотографии, заполненные приложения (сканы) необходимо отправить на электронную почту ecopros@taganay.org.Справочно: Национальный парк «Зигальга» создан 18 ноября 2019 года. Это первая в Челябинской области ООПТ, которая появилась в рамках национального проекта «Экология». Площадь парка 45 тысяч 662 гектара.Зигальга – один из крупнейших на Южном Урале горных хребтов с высокогорным плато площадью более 25 квадратных километров. Вместе с нацпарком «Зюраткуль», Южно-Уральским заповедником и природным парком «Иремель», «Зигальга» образует огромный и один из самых больших в России природоохранных кластеров площадью более 500 тысяч гектаров. Под постоянную охрану взяты древнеледниковые ландшафты, высокогорные болота и тундры, сотни видов краснокнижных растений и животных.