2021-03-31YEKT08:00:00 | Губерния В Челябинской области пройдет стратегическая сессия «Цифровая прокачка региона» Источник: АНО «Цифровая экономика»









8-9 апреля в Челябинской области пройдет стратегическая сессия «Цифровая прокачка региона». Мероприятие организовано АНО «Цифровая экономика» совместно с минцифрой Челябинской области. За два дня участникам предстоит сформировать инициативы, которые станут основой для программ цифровой трансформации приоритетных отраслей экономики региона, главной целью которых является улучшение работы госорганов и повышение качества жизни населенияПо поручению Президента РФ Владимира Путина в субъектах России ведется разработка региональных стратегий цифровой трансформации ключевых отраслей экономики в целях достижения их «цифровой зрелости», которые должны быть утверждены до 1 сентября 2021 года.Для формирования новых решений по цифровой трансформации приоритетных отраслей экономики, а также выработки мероприятий по улучшению работы госорганов и качества жизни граждан за счет внедрения современных технологий, АНО «Цифровая экономика» совместно с региональным министерством информационных технологий, связи и цифрового развития и АНО «Центр развития цифровых технологий» проводят 8-9 апреля стратегическую сессию «Цифровая прокачка региона. Челябинская область».В первый день мероприятия ожидаются выступления заместителей руководителей федеральных органов исполнительной власти, которые расскажут о текущем статусе цифровой трансформации городской среды, образования, здравоохранения, госуправления, после чего представители Белгородской, Калужской, Сахалинской, Самарской, Кемеровской областей поделятся успешным региональным опытом внедрения цифровых проектов в различные сферы экономики.Во второй день участников мероприятия ждет групповая работа, в результате которой руководители цифровой трансформации и представители органов исполнительной власти Челябинской области презентуют разработанные цифровые решения и спроектируют карту их внедрения в Челябинской области на период до 2030 года.Модератором мероприятия выступит директор по региональной политике АНО «Цифровая экономика» Александр Зорин.Справочно:Автономная некоммерческая организация «Цифровая экономика» создана в целях предоставления услуг в сфере развития цифровой экономики в Российской Федерации, в том числе путем поддержки общественно значимых проектов и инициатив в указанной сфере, а также координации взаимодействия между бизнес-сообществом в сфере цифровой экономики, научно-образовательными организациями, иными сообществами и органами государственной власти. Источник: АНО «Цифровая экономика»8-9 апреля в Челябинской области пройдет стратегическая сессия «Цифровая прокачка региона». Мероприятие организовано АНО «Цифровая экономика» совместно с минцифрой Челябинской области. За два дня участникам предстоит сформировать инициативы, которые станут основой для программ цифровой трансформации приоритетных отраслей экономики региона, главной целью которых является улучшение работы госорганов и повышение качества жизни населенияПо поручению Президента РФв субъектах России ведется разработка региональных стратегий цифровой трансформации ключевых отраслей экономики в целях достижения их «цифровой зрелости», которые должны быть утверждены до 1 сентября 2021 года.Для формирования новых решений по цифровой трансформации приоритетных отраслей экономики, а также выработки мероприятий по улучшению работы госорганов и качества жизни граждан за счет внедрения современных технологий, АНО «Цифровая экономика» совместно с региональным министерством информационных технологий, связи и цифрового развития и АНО «Центр развития цифровых технологий» проводят 8-9 апреля стратегическую сессию «Цифровая прокачка региона. Челябинская область».В первый день мероприятия ожидаются выступления заместителей руководителей федеральных органов исполнительной власти, которые расскажут о текущем статусе цифровой трансформации городской среды, образования, здравоохранения, госуправления, после чего представители Белгородской, Калужской, Сахалинской, Самарской, Кемеровской областей поделятся успешным региональным опытом внедрения цифровых проектов в различные сферы экономики.Во второй день участников мероприятия ждет групповая работа, в результате которой руководители цифровой трансформации и представители органов исполнительной власти Челябинской области презентуют разработанные цифровые решения и спроектируют карту их внедрения в Челябинской области на период до 2030 года.Модератором мероприятия выступит директор по региональной политике АНО «Цифровая экономика».Справочно:Автономная некоммерческая организация «Цифровая экономика» создана в целях предоставления услуг в сфере развития цифровой экономики в Российской Федерации, в том числе путем поддержки общественно значимых проектов и инициатив в указанной сфере, а также координации взаимодействия между бизнес-сообществом в сфере цифровой экономики, научно-образовательными организациями, иными сообществами и органами государственной власти. AzAzA 2021-03-31YEKT08:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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