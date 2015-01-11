2021-03-31YEKT08:00:00 | Губерния Инновационные разработки ММК отмечены наградами «Архимеда» Магнитогорский металлургический комбинат удостоился сразу четырех медалей XXIV Московского международного Салона изобретений и инновационных технологий «Архимед», сообщает пресс-служба ПАО «ММК».В этом году ММК представил на «Архимеде» четыре запатентованных изобретения и одну полезную модель. Инновационный потенциал Магнитки получил высокую оценку экспертной комиссии и международного жюри Салона «Архимед-2021». В частности, золотой медалью отмечена разработка «Способ производства листов из криогенной конструкционной стали». Этот новый высокоэффективный вид металлопродукции может быть использован для изготовления оборудования, предназначенного для производства, транспортировки и хранения сжиженного природного газа. Листовой прокат из криогенной конструкционной стали сочетает в себе высокую прочность, достаточную пластичность и вязкость при температурах до минус 196°С.Разработка специалистов ММК «Способ производства высокопрочного хладостойкого листового проката из низколегированной стали» получила серебряную медаль. Такой прокат из низколегированной стали северного исполнения с повышенной хладостойкостью предназначен для транспортного и тяжелого машиностроения.Еще одной серебряной медалью международное жюри конкурса отметило полезную модель «Пассивный экзоскелет», относящуюся к устройствам, облегчающим перемещение грузов и предназначенным для усиления физических возможностей человека и повышения безопасности в условиях тяжелого физического труда. Экзоскелеты были созданы по инициативе руководства ПАО «ММК» для представителей самых трудоемких металлургических специальностей, таких как дверевые коксовых батарей или горновые доменного цеха. Пассивные промышленные экзоскелеты позволяют кардинально снизить нагрузки на коленный, плечевой, тазобедренный и локтевой суставы, поясничный отдел позвоночника, а также существенно повышают производительность труда работников.Созданные модели экзоскелетов успешно прошли апробацию в условиях действующей производственной площадки Магнитогорского металлургического комбината и сегодня выходят на рынок как коммерческий продукт. В 2020 году реализовано 157 пассивных экзоскелетов. Проведено более 70 успешных испытаний промышленных пассивных экзоскелетов на промышленных площадках крупнейших российских предприятий.Бронзовой медали форума ММК был удостоен за разработку «Способ производства холоднокатаного высокопрочного проката различных классов прочности из двухфазной ферритно-мартенситной стали». Такой прокат может быть использован в автомобильной промышленности. Применение указанного способа производства приводит к повышению пластичности, а также расширению технологических возможностей для получения из стали одинакового химического состава проката различных классов прочности.По итогам форума ММК был также награжден дипломом «Почтения и благодарности» за активное участие в организации и проведении мероприятия.XXIV Московский международный Салон изобретений и инновационных технологий «Архимед» проходил с 23 по 26 марта 2021 года в Москве, на территории конгрессно-выставочного комплекса гостиницы «Космос». Основной целью организации и проведения Салона «Архимед» является активизация изобретательской, патентно-лицензионной и инновационной деятельности, развитие рынка новых продуктов и услуг. ПАО «ММК» –регулярный участник этого крупнейшего форума инноваций, а разработки Магнитки не раз удостаивались наград Салона. AzAzA 2021-03-31YEKT08:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

Facebook

Twitter

Мой мир

Одноклассники

Google+ {comments_news} Другие новости по теме: ЧМК обновил газоочистку в сталеплавильном цехе

Благодаря нацпроекту почти 400 специалистов промышленных предприятий Челяби ...

В Челябинске пройдет награждение победителей Всероссийской агровыставки «Зо ...

Два работника ПО «Маяк» стали финалистами по итогам первого тура конкурса « ...

Озерские изобретатели претендуют на «Золотого Архимеда» {comments_news}