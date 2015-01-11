2021-03-31YEKT08:00:00 | Губерния Десять молодых семей Верхнеуфалейского городского округа получили жилищные сертификаты Источник: пресс-служба администрации Верхнего Уфалея









В администрации Верхнеуфалейского городского округа состоялось торжественное вручение жилищных сертификатов о праве на социальную выплату десяти семьям. Это стало возможным благодаря реализации подпрограммы «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий» программы «Жилье» (национальный проект «Жилье и городская среда») и софинансированию мероприятий из федерального, областного и местного бюджетов.Глава округа Сергей Тарасов поздравил молодые семьи и вручил свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения, создания объекта индивидуального жилищного строительства или погашения ипотеки.«Мы узнали о возможности вступить в программу от друзей, которые ею уже воспользовались. Собрали необходимый пакет документов в конце 2019 года, и вот сегодня нас пригласили на вручение жилищного сертификата. Очень рады, что такая государственная поддержка существует, она работает. Мы скорее всего используем средства материнского капитала и реализуем свидетельство о праве на соцвыплату для приобретения жилья», – рассказали Владимир и Алена Платоновы.Молодые семьи, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, могут претендовать на социальную выплату для решения жилищного вопроса. Участником программы может стать молодая семья при условии, что возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не превышает 35 лет, семья признана нуждающейся в жилом помещении, а размер доходов позволяет получить кредит или оплатить оставшуюся часть стоимости жилья. Социальные выплаты предоставляются молодым семьям в размере не менее:



35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с подпрограммой, – для молодых семей, имеющих 1 ребенка или более, а также для неполных молодых семей, состоящих из 1 молодого родителя и 1 ребенка или более;







30 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с подпрограммой, – для молодых семей, не имеющих детей.



В завершение участники мероприятия получили консультативную помощь юристов и в неформальной обстановке пообщались с главой, поделились своими планами по реализации жилищного сертификата. Источник: пресс-служба администрации Верхнего УфалеяВ администрации Верхнеуфалейского городского округа состоялось торжественное вручение жилищных сертификатов о праве на социальную выплату десяти семьям. Это стало возможным благодаря реализации подпрограммы «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий» программы «Жилье» (национальный проект «Жилье и городская среда») и софинансированию мероприятий из федерального, областного и местного бюджетов.Глава округапоздравил молодые семьи и вручил свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения, создания объекта индивидуального жилищного строительства или погашения ипотеки.«Мы узнали о возможности вступить в программу от друзей, которые ею уже воспользовались. Собрали необходимый пакет документов в конце 2019 года, и вот сегодня нас пригласили на вручение жилищного сертификата. Очень рады, что такая государственная поддержка существует, она работает. Мы скорее всего используем средства материнского капитала и реализуем свидетельство о праве на соцвыплату для приобретения жилья», – рассказали.Молодые семьи, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, могут претендовать на социальную выплату для решения жилищного вопроса. Участником программы может стать молодая семья при условии, что возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не превышает 35 лет, семья признана нуждающейся в жилом помещении, а размер доходов позволяет получить кредит или оплатить оставшуюся часть стоимости жилья. Социальные выплаты предоставляются молодым семьям в размере не менее:35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с подпрограммой, – для молодых семей, имеющих 1 ребенка или более, а также для неполных молодых семей, состоящих из 1 молодого родителя и 1 ребенка или более;30 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с подпрограммой, – для молодых семей, не имеющих детей.В завершение участники мероприятия получили консультативную помощь юристов и в неформальной обстановке пообщались с главой, поделились своими планами по реализации жилищного сертификата. AzAzA 2021-03-31YEKT08:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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