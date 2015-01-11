В Озерске началась подготовка к летнему отдыху детей

Озерский городской округ, как и другие муниципалитеты Челябинской области, готовится к организации отдыха и оздоровления детей на каникулярный период 2021 года. О подготовке к летней оздоровительной кампании рассказал заместитель главы округа Олег Ланге:

- На сегодняшний день в условиях эпидситуации и тех ограничительных мероприятий, которые остались в соответствии с распоряжением губернатора Челябинской области, в округе предложена к реализации следующая программа оздоровления.





На базе озерских школ в июне откроются 15 оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей. Длительность смены - 18 календарных дней. Определена стоимость путевок в городской лагерь: 3700 рублей на одного ребенка в смену, из них на оплату культурно-развлекательных мероприятий - 800 рублей на одного ребенка. Размер платы, взимаемой с родителей за посещение городских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием в школах №35 и №41 составит 3000 рублей на одного ребенка в смену.

Что касается отдыха детей за городом, стоимость путевки составит 5200 рублей. В июне начнут работу три загородных лагеря: «Орленок», «Звездочка», «Отважных». «Орленок» примет детей на четыре смены, в «Звездочке» и «Отважных» предусмотрено по пять смен. Лагеря будут работать в период с 6 июня по 31 августа.

График работы определен следующим образом:

Оздоровительный лагерь «Орленок»: с 06.06.2021 по 20.06.2021, с 24.06.2021 по 08.07.2021, с 12.07.2021 по 26.07.2021, с 30.07.2021 по 13.08.2021 на 175 мест в смену;

оздоровительный лагерь «Звездочка»: с 06.06.2021 по 20.06.2021, с 24.06.2021 по 08.07.2021, с 12.07.2021 по 26.07.2021, с 30.07.2021 по 13.08.2021, с 17.08.2021 по 31.08.2021 на 120 мест в смену;

оздоровительный лагерь «Отважных»: с 06.06.2021 по 20.06.2021, с 24.06.2021 по 08.07.2021, с 12.07.2021 по 26.07.2021, с 30.07.2021 по 13.08.2021, с 17.08.2021 по 31.08.2021 на 65 мест в смену.

- По рекомендациям Роспотребнадзора проведение родительских дней отменено, присутствие родителей на территории оздоровительных лагерей будет запрещено. По этой причине количество дней в смене было решено сократить до 14 дней, - комментирует Олег Ланге.

Кроме того, в соответствии с санитарными правилами, наполняемость оздоровительных площадок должна составлять 75% от проектной. Поэтому решено увеличить количество смен, чтобы как можно больше детей смогли отдохнуть и оздоровиться за городом.

- В мае планируется приемка баз загородных лагерей. Финансирование летней оздоровительной кампании определено. Персонал оздоровительных лагерей готовится к работе, площадки уже приводятся в порядок, начат косметический ремонт. Будем надеяться, что в этом году дети, которые отправятся в оздоровительные лагеря, с удовольствием и пользой проведут время, - резюмировал заместитель главы округа.

Информация о начале реализации путевок будет предоставлена дополнительно.

Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа