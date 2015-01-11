За месяц заболеваемость COVID-19 упала почти на 70 случаев в сутки

За месяц в Челябинской области заболеваемость COVID-19 снизилась на 64 случая в сутки – если на 28 февраля этот показатель составлял 194 новых случая, то к 31 апреля – 130.

Если сравнивать с предыдущей статистикой, то эта цифра сопоставима с той, которая была 23 октября прошлого года – 129 новых диагнозов, 11 человек скончалось.

Всего же с начала пандемии коронавирус выявлен у 56 тыс. 644 человек. На данный момент в регионе им болеют 3 767 жителей, 59 тыс. 488 выздоровели и выписаны из больниц, из них 195 – за минувшие сутки.

Для выявления вируса за все время в области проведено 1 млн 828 тыс. 217 исследований методами ИФА и ПЦР, за прошедшие сутки медики сделали 6 195 тестов.

https://dostup1.ru/medicine/Za-mesyats-zabolevaemost-COVID-19-upala-pochti-na-70-sluchaev-v-sutki_135708.html