Совет Федерации узаконил право Путина еще дважды баллотироваться в президенты

Сенаторы Совета Федерации в среду, 31 марта, одобрили законопроект во исполнение поправок к Конституции России, который, в том числе, дает право действующему президенту страны повторно баллотироваться на пост главы государства.

Текст документа был разработан в рамках поправок к Конституции России, за которые граждане страны проголосовали в ходе всенародного референдума. Авторами законопроекта являются депутаты Павел Крашенинников и Ольга Савастьянова, а также сенатор Андрей Клишас.

Напомним, согласно одному из новых положений Конституции РФ (поправки одобрены всенародным голосованием летом 2020 года), ограничение числа сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать пост президента РФ, применяется к действующему главе государства без учета его прежних президентских сроков. Таким образом, эта норма позволяет нынешнему руководителю государства занимать пост президента еще два срока.

В законе, в том числе, отражены дополнительные требования к кандидатам на высший пост страны: так, президентом страны может быть избран гражданин РФ не моложе 35 лет, который постоянно проживал в России не менее 25 лет, а также не имеет и никогда ранее не имел гражданства или вида на жительство другого государства. Эта норма не касается россиян, «ранее имевших гражданство государства, которое было принято или часть которого была принята в РФ в соответствии с федеральным конституционным законом».

Этим же законом вводится возрастной ценз для лица, замещающего должность председателя Центральной избирательной комиссии РФ: им может быть гражданин России, достигший 30 лет.

Кроме того, документ запрещает гражданам, осужденным к лишению свободы за преступления средней тяжести, баллотироваться и быть избранными депутатами Госдумы РФ в течение пяти лет со дня снятия или погашения судимости.

https://dostup1.ru/politics/Sovet-Federatsii-uzakonil-pravo-Putina-esche-dvazhdy-ballotirovatsya-v-prezidenty_135712.html