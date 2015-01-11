» Порядок приема, регистрации и разрешения сообщений и заявлений в полицию

Начальник штаба Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск подполковник внутренней службы Ильдар Мажитов разъясняет, что в соответствии с инструкцией о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях, утвержденной приказом МВД РФ от 29 августа 2014 г. N 736 в Управлении МВД России по ЗАТО г. Озерск ежедневно в круглосуточном режиме осуществляются прием, регистрация заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях и происшествиях вне зависимости от места и времени их совершения, а также полноты содержащихся в них сведений и формы представления.

Круглосуточный прием заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях осуществляется оперативным дежурным Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск по адресу: г. Озерск, проспект Ленина, 43.

Вы имеете право обращаться в случае совершения в отношении вас противоправных деяний в органы внутренних дел независимо от вашего местонахождения как лично, так и по телефонам 02, 102, 112, +7 (35130) 2-50-85 (с мобильного телефона), либо в письменном виде, а также в электронном виде.

При приеме от заявителя письменного заявления о преступлении заявитель предупреждается, об уголовной ответственности за заведомо ложный донос в соответствии со статьей 306 УК РФ, о чем делается отметка, удостоверяемая подписью заявителя.

Для подачи заявления вам необходимо указать свои данные: полное имя, адрес проживания, для направления вам в последствие уведомления о принятом решении, а также телефон, по которому с вами могут связаться. Кратко изложить суть вашего обращения. В зависимости от содержания вашего заявления после проведения соответствующей проверки может быть принято одно из следующих решений:

1. решение о возбуждении уголовного дела

2. решение об отказе о возбуждении уголовного дела

3. решение о возбуждении административного дела

4. решение об отказе о возбуждении административного дела

5. решение о приобщении к материалам номенклатурного дела, прилагаемого к книге учета сообщений.

6. Либо решение о направлении вашего сообщения по территориальной подведомственности.

Оперативный дежурный дежурной части, принявший заявление о преступлении, об административном правонарушении, о происшествии

лично от заявителя, одновременно с регистрацией заявления, оформляет талон - уведомление и вручает его заявителю.

В соответствии частью 5 статьи 144 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации отказ в приеме сообщения о преступлении может быть обжалован прокурору или в суд в порядке, установленном статьями 124 и 125 УПК РФ.

Таким образом, если вам стало известно о совершенном или готовящемся преступлении, а органы внутренних дел отказали в приеме данного заявления (сообщения), вы вправе обратиться в прокуратуру с соответствующим заявлением, по которому будут приняты меры прокурорского реагирования, направленные на защиту прав и законных интересов лиц и организаций потерпевших от преступлений.

Обратиться в Управление МВД России по ЗАТО г. Озерск жители Озерского городского округа могут круглосуточно по адресу: пр. Ленина 43, либо по телефонам: 02, 102, 112, +7 (35130) 2-50-85 (с мобильного телефона).

Отметим, что не следует обращаться в органы внутренних дел за справочной информацией, не входящей в компетенцию ОВД.